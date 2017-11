CARGADA CON MEADE

Publicidad

Para los priístas de Guanajuato llegó la hora de alinearse con el “destapado” presidencial, Pepe Meade. Ayer aprovecharon para felicitarlo por su trayectoria pública y desearle todo el éxito.Además de subir la clásica foto juntos, el único que lo llamó “amigo” en su felicitación tuitera fue el presidente de la Fundación Colosio y aspirante a la candidatura a Gobernador, José Luis Romero Hicks.Los senadores y aspirantes también a esa nominación, Gerardo Sánchez García y Miguel Ángel Chico Herrera, estuvieron con Meade para el “besamanos’”; el primero con el sector campesino y el otro con el popular.De los primeros en subir a sus redes sociales un mensaje de felicitación y una fotografía junto a José Antonio Meade Kuribreña fue José Luis Romero Hicks: “Amigo te felicito por tu trayectoria e indudable capacidad y te deseo el éxito total en tu nuevo proyecto para seguir sirviendo a México”, escribió.Por el perfil de formación, trayectoria y distancia de la grilla partidista, Romero es el más afín a Meade. Pero falta la convocatoria para la asamblea en la que elegirán al “gallo” tricolor y todo puede pasar.No piensa igual su hermano Juan Carlos, senador y aspirante panista presidencial, quien subió una foto tomándose un cafecito y con la leyenda: “Aquí esperando a que nos digan a qué PRInosaurio le vamos a ganar”. Y agregó luego: “El supuesto ‘Nuevo PRI’ sigue siendo el mismo PRInosaurio. #dedazo”.El guanajuatense urgió a PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a definir un candidato que ante todo supere la prueba de la honestidad. “El PRI tiene como su precandidato ‘limpio’ a @JoseAMeadeK, entonces el #FrenteCiudadano debe ir por su aspirante limpio, contrastemos perfiles”, opinó.El Senador le dio la bienvenida al nuevo titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, a quien dijo esperan para “hacer una evaluación exhaustiva de la Ley Fintech, un pendiente que dejó Meade @JoseAMeadeK durante su gestión”, apuntó. La iniciativa de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (entre otros temas las criptomonedas) fue enviada al Senado el pasado 11 de octubre.En el equipo cercano de trabajo de Pepe Meade en su larga carrera en la función pública hay un guanajuatense, se trata de quien fuera su Oficial Mayor en la Secretaría de Hacienda: Ignacio Vázquez Chagolla (hijo del ex candidato del PRI a la gubernatura, Nacho Vázquez Torres). Aunque este personaje no tiene un arraigo en la política de Guanajuato ni está en la grilla por candidaturas.Ayer en la visita de Meade Kuribreña al sector campesino el senador y ex dirigente nacional de ese sector, Gerardo Sánchez García, aprovechó para aparecer en la fotografía de quienes le levantaron la mano. “Con @JoseAMeadeK se garantiza el triunfo a la Presidencia”, dijo el de Salvatierra. En tanto que el otro senador y rival interno, Miguel Ángel Chico Herrera, estuvo en la sede de la CNOP nacional donde también recibieron al “precandidato”.A las felicitaciones al “destapado” se unieron las diputadas federales Yulma Rocha Aguilar, Bárbara Botello Santibáñez y Azul Etcheverry Aranda. La irapuatense subió foto con Meade, reconoció su trabajo y trayectoria y le auguró todo el éxito. La ex Alcaldesa de León (también con la foto de rigor) resaltó que su trayectoria garantiza el éxito. La última le deseó el mayor de los éxitos y hasta transmitió en vivo el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto.Incluso la leonesa aspirante a la dirigencia nacional del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, reacia a las alianzas con el PRI, no dudó en retuitear el mensaje institucional de su partido: “Expresamos nuestro reconocimiento al Dr. @JoseAMeadeK por su gran labor y desempeño al frente de @SHCP_mx”.El aspirante azul a la candidatura a Gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, aprovechó muy bien que estuvo presente en la pasada reunión del Consejo Nacional del PAN en la que se aprobó ir en coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano a la Presidencia, y, en su calidad de Consejero, anda “del tingo al tango” en los comités municipales para dar su opinión del Frente Ciudadano por México y otros temas.En los últimos días no deja de reunirse con los panistas. El domingo estuvo en Salamanca para asistir al informe del presidente del partido, Justino Arriaga. El sábado visitó el comité panista de Abasolo “para informarles acerca de lo que hacemos desde el Consejo Nacional. Es responsabilidad de [email protected] como militantes conocer y entender los procesos de nuestra institución”, escribió Sinhué en Twitter.El viernes dio una charla a los panistas de Huanímaro, el jueves estuvo con los de Celaya y el miércoles en San Francisco del Rincón. Otros días sus redes reportan encuentros con militantes de viejo cuño, entrevistas a medios de comunicación y acudir al partido de basquetbol México vs. Cuba. A diferencia de su rival, el senador Fernando Torres Graciano, Diego dispone de tiempo completo para los amarres.Ya le decíamos hace tiempo en este espacio que el PVEM empuja al celayense Felipe Arturo Camarena García para ser su candidato a Gobernador. El sábado, en reunión con la militancia Verde en Apaseo el Grande, fue el mismo ex Procurador de Justicia y ex Secretario de Seguridad del Estado (hace algunos ayeres) quien no rehuyó a la pregunta y se dijo dispuesto a entrarle al ruedo si el partido se lo pide.La lideresa moral del PVEM en Guanajuato, Betty Manrique, repitió en Apaseo que busca la dirigencia nacional “para trabajar en alianza con la sociedad y con los militantes, no con otros partidos políticos”.El gobernador Miguel Márquez participó ayer en una reunión encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el gabinete de Seguridad Federal e integrantes de la Conago, en la que se analizó la nueva Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.El estado de Guanajuato se ubica en el lugar 16° a nivel nacional en casos de reportes de personas desaparecidas, en el registro del 2014 al 30 de septiembre de 2017, dijo Márquez. Comprometió que estarán cumpliendo con las obligaciones de esa Ley establecidas a más tardar el 15 de febrero de 2018.