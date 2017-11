Corredor Industrial

Publicidad

Con 100 mil botellas de vino producidas anualmente, Guanajuato es uno de los cinco Estados con mejores números en la industria vinícola en México.Baja California es el líder del sector, seguido de Coahuila, Aguascalientes y Querétaro.En la actualidad, en Guanajuato hay 27 casas productoras, 14 de ellas ya cuentan con uvas maduras y producen su propio vinoM sumando un total de 200 etiquetas.Un dato interesante es que en el Estado existe una variedad de 40 uvas, estos números lograron que durante los primeros días de diciembre, Guanajuato sea sede de ‘Catando México’ por segunda ocasión.El evento que se realizará por las calles principales de la capital tendrá la participación de 41 vinícolas de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.Entre los expertos sommeliers estarán Fernanda González, Carlos Borboa, René Rentería, Andrés Amor y Sergio González.En la primera semana de noviembre compartíamos con usted que la Apimex, dirigida por Daniel Tavarez preparaba su primer congreso en Puerto Vallarta, el congreso se mantiene; sin embargo, su sede ahora será Poliforum León.El evento está programado para realizarse el próximo viernes y el menú de ponentes comenzará con la conferencia magistral de Jesús Silva-Herzog Márquez, quien hablará sobre el Panorama Económico 2018; el que ya no estará será Manuel Herrera Vega, presidente de Concamin Nacional, pero en su lugar aparece Sergio Sarmiento con ‘México en Año Electoral’; luego dará paso al panel ‘Factores de Éxito para ser Proveedor Mundial’, con la participación de Daniel Sánchez de Continental Automotriz, Guillermo del Río de Flextronics que produce para Nike y César Castro de Jabil que trabajan para Under Armour, el moderador será César Gutiérrez Elizarrarás, presidente de Index Guanajuato y director de Yamada-Vistamex en Apaseo el Grande.Más tarde, el titular de SDES Guanajuato, Guillermo Romero Pacheco, expondrá el tema ‘Clústers y Desarrollo Regional Actual’.Entre la diversidad de productos que la compañía Disney-Pixar registró para ser utilizados con las palabras ‘Día de Muertos’ aparecen artículos de marroquinería, razón por la que no sería extraño que buscaran a fabricantes de Guanajuato para elaborar ciertos productos.La solicitud de registro de marca ante el IMPI fue realizada el 17 de mayo de 2013 para el signo distintivo ‘Día de Muertos’ con un costo de 2 mil 761 pesos pagado en la Ciudad de México.En la descripción de productos de los cuales puede hacer uso de su marca aparecen cuero y cuero imitación, baúles y maletas, bolsos de mano, monederos, maletines para documento, porta tarjetas para equipaje, bolsas de mujer, mochilas escolares, entre otros.Hoy al mediodía estará en León Gonzalo Alonso, quien fuera primer CEO para Google México y los hispanos, destacando por fundar en Buenos Aires Argentina, la tercera sede de operaciones de la plataforma digital, además de poner a la compañía como una de las líderes en México y América Latina con crecimientos hasta de 300% anuales.Alonso estará en el cierre del programa Líderes Globales que organiza Cofoce de Luis Rojas en este modelo, universitarios apoyan a empresas para elaborar planes de negocio que se enfocan en la internacionalización, en este caso, de siete empresas que participaron.El speaker también tuvo un paso por Microsoft en donde fue responsable del lanzamiento de Internet Explorer.