Crea proyecto para ayudar

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras vivir el reciente terremoto en la capital del país Aldo Quiñones Borboa, un diseñador industrial y artista visual mexicano, sintió la necesidad de ayudar a los afectados por los sismos en los estados de Oaxaca y Chiapas y creó el proyecto “Convoy Humanitario México”.“Este proyecto nació a raíz del sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, pues me tocó estar ahí, vivir los estragos e integrarme a cadenas humanas para sacar escombros de los edificios caídos; posteriormente me integré a una red de brigadas de apoyo”, dijo.Ésta tiene como propósito cubrir necesidades de alimentación, de seguridad social con la construcción de viviendas, refugios y escuelas a través de un concepto ecológico; así como cubrir necesidades de autogestión cultural con la impartición de talleres de pintura y escultura.“Buscamos impulsar el desarrollo comunitario a través de proyectos sustentables de diseño ecológico, enfocados a las comunidades afectadas, y brindarles a sus habitantes entrenamientos sobre permacultura y bioconstrucción para crear fuentes de trabajo, salud y nutrición”.“Es un esfuerzo que tiene el firme propósito de reconstruir el tejido social que necesita México”, explicó el activista.“Convoy Humanitario México” está conformado por una red de amigos, tanto de México como de otros países como: Polonia, Francia, España y Estados Unidos, quienes aportan apoyo económico y en especie.Oriundo de Guasave, Sinaloa, Aldo Quiñones, compartió que al momento de estar apoyando en esta red de brigadistas se le ocurrió lanzar una iniciativa para formar un centro de acopio grande pero para los damnificados de Oaxaca y Chiapas.Entonces en Guasave, Sinaloa se empezó a reunir material de construcción, víveres, medicinas y ropa para recaudar cerca de 40 toneladas de ayuda.Todo se distribuyó en comunidades como: Juchitán, Ixtaltepec, Ixtepec, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Sierra Chinanteca, Chicapa de Castro y Tonalá.“Mi intención era llevar el apoyo, distribuirlo y documentarlo en video para que quienes han apoyando se den cuenta de que la ayuda no se va a desviar, ni a vender ni a almacenar como ha sucedido con otros centros de acopio. No somos de partidos políticos ni de cuestiones religiosas, nada por el estilo”, aseveró.El diseñador comentó que a la par decidió emprender un segundo proyecto llamado “Tierra” para poder brindar apoyo de emergencia a estas familias por medio de un centro ecológico comunitario.“Va vinculado al cuidado de la tierra y se ubicará en El Espinal, Oaxaca; la idea es que las personas sean atendidas por un grupo multidisciplinario conformado por artistas, arquitectos, psicólogos, empresarios, periodistas y cualquier persona que tenga el interés de cambiar y transformar el tejido social”, finalizó.