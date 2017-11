Sospechan organizaciones y ciudadanos de ‘fiscal carnal’

Para las organizaciones y ciudadanos, la terna para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción llegará al Pleno del Congreso local con un dejo de desconfianza, debido a que dos de los integrantes colaboran en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Se trata de los mismos ciudadanos que pidieron al Congreso local eliminar de la convocatoria para la designación del Fiscal Anticorrupción el requisito de 10 años de experiencia en materia penal, así como el representante del Parlamento Ciudadano y el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, Jaime Gallardo Saavedra, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Gustavo Guraieb Ranth y Andrés Treviño, coordinador de la organización Ahora en León.

Aseguraron que los dos perfiles cercanos al procurador hacen tener dudas sobre la independencia de la Fiscalía Anticorrupción y que incluso el perfil de Demetrio Valadez resulta poco viable, por sus vínculos políticos en algún momento de su carrera profesional.

“De entrada no nos sorprende, sabemos cómo está en los local, el gobierno de Miguel Márquez están actuando como todo lo que criticamos del PRI a nivel federal, creo que están replicando exactamente las mismas prácticas que en lo nacional critica, y esto es una muestra clarísima de que no sólo están muy preocupados, sino de que están preparando una elección de Estado… sí es preocupante que esta administración nos vaya a heredar un fiscal carnal, es lógico que el poder no quiera investigar al poder”.