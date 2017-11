En el último mensaje del submarino argentino ARA San Juan, desaparecido con 44 tripulantes a bordo, el capitán advirtió sobre el inicio de un cortocircuito en las baterías de propulsión; un problema que, según la Armada, fue subsanado.



En esta última transmisión, recibida por radiofrecuencia en la base, el capitán del aparato informó de un cortocircuito, de un incendio en las baterías y de una entrada de agua que se usa para renovar el oxígeno de la cabina, según reveló la noche del lunes el canal A24 de Buenos Aires.



"Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 2 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado", señala el mensaje.





Se trata del texto de la última comunicación enviada por los ocupantes del aparato el miércoles 15 de noviembre, antes de que se perdiera el contacto con el submarino, que es buscado intensamente desde hace 12 días en un operativo del que participan 14 países.



La última comunicación se produjo cuando el San Juan navegaba por el Golfo San Jorge, a 450 km de la costa argentina. Fue emitida a las 8:52 de esa misma mañana, firmado por el comandante de la Fuerza de Submarino y dirigido al Comando de Adiestramiento.



El portavoz de la Armada, Enrique Balbi, confirmó la veracidad de este mensaje.





“El agua llegó a través del sistema de ventilación a la bandeja de baterías produciendo un cortocircuito, un principio de incendio, es decir, sin llama. Eso fue subsanado, se aislaron las baterías y el submarino continuó navegando con el otro sistema de baterías”, explicó Balbi.





La Armada argentina (Marina de Guerra) confirmó el viernes que se produjo una explosión a bordo registrada el mismo día de la desaparición del submarino, pero dijo que había sido subsanada. La Armada no dio importancia al incidente, hasta que horas después se perdió todo contacto con el buque.



El portavoz de la Armada admitió el lunes que tras 12 días sólo puede haber supervivientes si se han adaptado a una situación extrema.



Ya nadie se pregunta cuánto puede ser el oxígeno disponible en el interior del buque, o si el casco puede o no resistir la presión de grandes profundidades.



Balbi se limitó al detalle del despliegue de buques y aviones que buscan al ARA San Juan frente al Golfo San Jorge, a unos casi 400 kilómetros de la costa, justo cuando termina la plataforma continental y la profundidad aumenta abruptamente.



Cinco barcos buscan en la zona con sonares el fondo del mar, mientras aviones de Argentina, Brasil y Estados Unidos buscan algún indicio desde el aire.



Mientras tanto, los familiares de los 44 tripulantes vivieron el lunes momentos de tensión por discrepar sobre si hay o no supervivientes dentro de la base naval de Mar del Plata, donde permanecen a la espera de alguna novedad.



El incidente se produjo cuando Itatí Leguizamón, mujer de uno de los 44 tripulantes, fue agredida por parientes de otros marineros después de que ella diera por hecho en televisión que los submarinistas "están muertos".