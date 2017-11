Fracasa lanzamiento de satélite metereológico ruso

Publicidad

Un satélite meteorológico y 18 microsatélites de diversos países lanzados el martes desde el nuevo cosmódromo ruso no lograron entrar en órbita al fracasar su lanzamiento, un nuevo golpe al programa espacial del país.La agencia Roscosmos dijo no haber podido establecer comunicación con el satélite Meteor M 2-1, lanzado a bordo del cohete Soyuz-2 desde la nueva plataforma rusa de lanzamiento de Vostochny, en el remoto oriente del país. La agencia trataba de determinar qué había ocurrido.Agencias rusas de noticias informaron como causa probable una falla en el módulo Fregat, que entra en funcionamiento en la etapa final del lanzamiento. La lanzadera también llevaba 18 microsatélites construidos en Canadá, Alemania, Japón, Noruega, Rusia, Suecia y Estados Unidos.No estaba claro si los satélites cayeron al mar o quedaron varados en una órbita baja.El revés sigue a otros lanzamientos truncados en los últimos años que han empañado la reputación de la industria espacial rusa. Algunos de los fallos se han relacionado con defectos de manufactura.El vocero del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo que el Kremlin aguardaba el informe de los funcionarios de la agencia espacial.Es el segundo lanzamiento fallido desde el debut del cosmódromo de Vostochny en abril de 2016.Rusia invirtió miles de millones de dólares en la nueva plataforma de lanzamiento como posible alternativa al cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, por el que Moscú paga arriendo a la antigua república soviética.Algunos observadores han puesto en duda la viabilidad de la nueva instalación, ya que Rusia prevé seguir usando Baikonur para la mayoría de sus lanzamientos. La construcción de Vostochny ha estado plagada de escándalos, protestas de trabajadores que no cobran sus sueldos y arrestos de funcionarios acusados de malversación.