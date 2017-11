Ivanka Trump visita India, crea interrogantes sobre su marca

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ivanka Trump habló el martes sobre los problemas que las mujeres enfrentan, en una conferencia en India, donde están tratando su viaje como si fuera una visita monárquica.Pero su presentación también resaltó interrogantes sobre si es que su mensaje de empoderamiento de mujeres pobres va acorde con sus acciones.El discurso de Trump en la Cumbre Global de Emprendimiento en la ciudad de Hyderabad, en el sur del país, fue transmitido por televisión en vivo a todo el país. Un preámbulo digno de un musical de Bollywood incluyó referencias culturales que fueron desde el líder de la independencia Mahatma Gandhi hasta la película “Slumdog Millionaire”.La municipalidad limpió la calle de limosneros y rellenó los hoyos en las carreteras antes de la visita de la hija del presidente Donald Trump y un asesor presidencial. Ella llegó sin altos funcionarios del Departamento de Estado.El primer ministro indio Narendra Modi estuvo presente durante el discurso de Trump."Como exemprendedora, empleada, y ejecutiva en una industria dominada por hombres, he visto de primera mano que muchas veces las mujeres deben de hacer más que sus contrapartes masculinas para comprobar lo que son en el trabajo, a la vez que cuidan desproporcionalmente a sus familias en casa", dijo Trump en su discurso.Pero el enfoque de la conferencia sobre emprendedoras femeninas crea interrogantes sobre algunas de las decisiones comerciales que Trump y la marca que lleva su nombre han hecho.Críticos la han responsabilizado por no usar influencia para resaltar los abusos de derechos humanos y laborales, especialmente en China, desde donde sale la mayor parte de su mercadería estadounidense. También destacan que ella no ha hablado públicamente sobre los presuntos abusos en su propia red de proveedores.Trump se alejó de la administración día a día de su marca antes de asumir su puesto oficial de asesora de la Casa Blanca, pero mantiene participación patrimonial."Luego de la elección de mi padre, vi una oportunidad para dejar mi negocio por el privilegio de servir a nuestro país, y empoderar a todos los estadounidenses a que triunfen", agregó.Abigail Klem, presidenta de la marca Ivanka Trump, ha dicho que la integridad de la red de proveedores es "una alta prioridad", pero no se ha sumado a un creciente número de empresas que identifican públicamente a sus fabricantes.Una investigación que The Associated Press publicó en septiembre mostró que la red de proveedores de Trump se ha tornado más opaca que nunca desde que ella asumió su puesto en la Casa Blanca, haciendo imposible saber con quién su empresa está haciendo negocio en todo el mundo. La marca ha dicho que las redes de proveedores son responsabilidad de los titulares de sus licencias.