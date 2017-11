Publicidad "No hace sentido porque tenemos que ver el nivel salarial de cada país en comparación con el costo de vivienda de cada uno. Vemos países que tienen la mitad del salario de México y algunos países donde se gana cuatro veces lo que se gana en México, pero todo es más costoso.

"Si se quisiera que todo fuera igual, no me parece muy sólido; sería contraproducente para la economía mexicana si se hicieran cambios que no incrementaran la competitividad de México a través de las habilidades de la fuerza laboral, sino que de manera artificial volvería a México menos atractivo para que las compañías invirtieran en su modelo de negocios", dijo Prising en entrevista.

La exigencia de igualar los salarios de trabajadores mexicanos con los de Estados Unidos y Canadá no tiene sentido porqueEn las mesas de negociaciones que se llevan a cabo en torno del Tratado de Libre Comercio ha trascendido queSin embargo, la iniciativa privada y el Gobierno han asegurado que eso no es posible si antes no se incrementa la productividad.

Jonas Prising



"Los ajustes del salario mínimo tiene mucho sentido porque hay una necesidad de ir incrementando los salarios, se está viendo la evolución, pero intentar llevarlo a la par de otro país no tiene sentido", subrayó.

, aunque tiene más lógica el ajuste que recientemente se otorgó a los salarios mínimos.El ejecutivo de Manpower señaló que para elevar la calidad del empleo en el País también se tienen que mejorar las habilidades de los trabajadores y promover que las contrataciones se realicen en el mercado formal.