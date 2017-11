Meade el candidato externo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los “despistados” tenían razón y las virtudes que describió el canciller Luis Videgaray pesaron en la decisión de Enrique Peña Nieto. Al abrir paso a la candidatura de José Antonio Meade, el líder único del PRI tiene un cambio radical, la designación de un no priísta a la candidatura presidencial. Virtud y defecto de los priístas, se disciplinan y aceptan a quien no había participado nunca en sus filas.Recuerda la sabiduría de Lázaro Cárdenas, quien después de su mandato liberal e izquierdista, deja llegar a Manuel Ávila Camacho, un general conservador y católico. El péndulo puede funcionar de nuevo. Peña deja paso a un funcionario público sin trayectoria partidista, cuyas cualidades son la capacidad intelectual, preparación académica, la eficacia en el servicio público y la honestidad a toda prueba. Alguien distinto a él y a Miguel Osorio, quien tenía la carrera política más semejante: curtido en el partido, gobernador priísta de experiencia y operador político. El propio Osorio se disciplina sin chistar, a pesar de estar al frente de las encuestas, de tener una militancia de décadas. En otro partido ya se hubiera armado una revolución, como en el PAN con la renuncia de Margarita Zavala.En el PRI la “lealtad” al presidente está sobre todas las cosas, como era antes, como fue siempre, incluso al aceptar a un no priísta como su abanderado. Y en el rito supremo de la “designación” se unen obreros en la CTM, la burocracia federal, la CNOP y todas las organizaciones políticas del tricolor.Quien fuera Secretario de Energía y de Hacienda con el presidente panista Felipe Calderón, acepta competir por el PRI. La ideología de hoy es la eficacia, la responsabilidad cívica y una visión moderna de la función pública.Jamás imaginamos que el PRD y el PAN se unieran para competir, con principios, programas e ideologías antagónicas. Parece una aberración escuchar a Ricardo Anaya pedir un ingreso universal, es decir, un pago gubernamental a todos, cuando sus principios siempre fueron más sociedad y menos gobierno. Y no es que la idea sea mala pero jamás lo hubiéramos escuchado de sus antecesores.Falta que llegue a la contienda el propio Ricardo Anaya, quien preparó todo desde la presidencia de Acción Nacional para ser elegido en el llamado Frente Ciudadano. Anaya, un joven talentoso, enjundioso y preparado, apretará la campaña para desplazar a quien encabeza todas las encuestas, Andrés Manuel López Obrador.Comentaba un experto en asuntos electorales que a Morena le hace falta algo que en las campañas electorales es fundamental: la tierra, es decir, la estructura de gobiernos municipales y estatales para incidir en las decisiones de los electores. Todo el País es gobernado por el PRI, el PAN y el PRD. Morena no tiene presencia de gobierno y perdió la oportunidad de hacerse del Estado de México por soberbia del propio López Obrador.En los próximos meses los tres niveles de Gobierno comenzarán su operación tradicional de otorgar beneficios a la población a cambio de una promesa de voto. La Federación ya despliega propaganda de sus logros. Los estados soltarán los ahorros en programas sociales y lo mismo harán los alcaldes quienes desean reelegirse. El dinero de estas campañas “también cuenta” a la hora de tratar de convencer a los votantes.Lo único que esperamos es un desenlace pacífico. Gane quien gane, las instituciones estarán de nueva cuenta a prueba y ya nadie podrá mandarlas al diablo.