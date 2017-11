Hallan cadáver dentro de canal

Publicidad

El cadáver de un hombre fue encontrado en un arroyo seco de la comunidad de El Sauz de Villaseñor, a unos 600 metros del campo de béisbol.Cerca de las 4 de la tarde de ayer habitantes se dieron cuenta del cuerpo sin vida de una persona entre las piedras del arroyo, por lo que reportaron el hallazgo a los elementos de la Policía Municipal.En las primeras investigaciones se supo que el occiso estaba boca abajo, tenía sangre en la cabeza y varias heridas en el cuerpo, al parecer golpes y lesiones de bala.Los agentes realizaron las investigaciones correspondientes para identificar u obtener más datos del fallecido, ya que al aparecer no encontraron entre sus pertenencias alguna identificación.Los habitantes mencionaron que no reconocían al hombre y que no era de la comunidad.Peritos fijaron las evidencias y tomaron fotografías del lugar, mientras que médicos forenses levantaron el cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones en Celaya, practicarle la necropsia de ley y determinar la causa de muerte.Hasta el momento se desconoce si el hombre fue asesinado cerca del arroyo o responsables del homicidio solo lo fueron a tirar.El terreno donde fue encontrado el cuerpo es de difícil acceso para autos particulares, se puede circular entre las piedras con una camioneta o vehículo pesado y las casas más cercanas están a unos 800 metros