Le 'sacan vuelta' a tema de seguridad

El presidente municipal de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, reconoció que no se han logrado construir instituciones que terminen con la violencia.Al referirse al tema, Lemus sostuvo que la sociedad debe de encontrar un mecanismo contra dicha problemática.Hoy am dio a conocer que de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta octubre se cometieron en este Municipio más de dos mil robos violentos.“No encontramos los referentes, no logramos encausar o construir instituciones que den una salida apropiada (a la inseguridad) y que vayan en la búsqueda del tejido social”, señaló.“Es una percepción (de violencia) que construimos todos, y que al final de cuentas todos debemos de luchar por reconstruir el tejido social”, agregó.El Alcalde llamó a los tres órdenes de Gobierno para trabajar en el tema.Sostuvo que las armas que se utilizan de manera ilegal entran por zonas estratégicas, y que circulan como no lo hacían antes.“Creo que es una situación que sucede en todo México. No tiene bandera, no tiene partido, que algunos lo utilicen, yo creo que existe la tentación.“Yo espero que no se pierda el foco, y que lo focalicen como una consecuencia de la posmodernidad y de este quehacer que a todos nos atañe”, comentó.