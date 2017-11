Reporta Policía 113 bajas

Publicidad

Las razones por las que más elementos han dejado la Policía es por faltas injustificadas, es decir, dejan de ir y por renuncia.

Si algo crece en la Policía municipal de Celaya es el número de: tan solo en 2017 la suma ya acumula un total de 113.Esto representa un 40% más que las 81 bajas en la tropa en todo 2016, de acuerdo con un informe de la Oficialía Mayor.El mismo porcentaje creció con respecto a la cifra de agosto de este año, cuando el Municipio contaba con 80 bajas en ocho meses.Por la primera hay un total de 30, y 27 más renunciaron. Con 21 se llegó a un convenio de terminación laboral, 15 por remoción y seis por fallecimiento.Las restantes recaen en causas como dictamen de invalidez, pensión de vejez y no reunir requisitos de permanencia, es decir, que no aprobaron el examen de Control y Confianza.Actualmente la Policía municipal cuenta con un total de 127 plazas y 25 nuevos ingresos, de los cuales 21 provienen del Instituto de Formación Policial (Infopol).En el año 2016 latuvo un total de 81 bajas en los 12 meses, 32 menos que los 11 meses que van de 2017.La razón con más cantidad de bajas fue la de renuncias de la corporación, con un total de 28.De ellas fueron 15 por faltas injustificadas, por no reunir los requisitos de permanencia, 15; por muerte un total de cinco y por dictamen de invalidez, seis más.La semana pasada, el titular de la dependencia, Jaime Rosales Miranda, informó que en noviembre cuatro elementos renunciaron.Ante ello, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, manifestó que las bajas era una situación normal.Los elementos de la Policía Municipal prefieren dejar la Corporación debido a que sufren falta de apoyo y carencias al interior, sostuvo la ex comandante de la dependencia, Hilda Ortiz.Agregó que los elementos carecen de respaldo jurídico, psicológico y moral, además en su equipamiento, donde hay hasta quienes no cuenta con un arma.“Se han dado de baja muchos elementos muy buenos por la misma inseguridad y por las pocas garantías que tiene un policía”, comentó.“El Gobierno no apoya a los elementos a hacer su trabajo, y que también los legisladores hicieran leyes que los protejan, pues se protege más a los delincuentes. Muchas veces no quieren actuar por miedo a perder su trabajo. Las cifras de policías dados de baja son muchísimos, o policías que han caído en el cumplimiento de su deber”.La ex oficial que en 2015 salió de la Corporación dijo que actualmente las condiciones deja en mayor vulnerabilidad a los policías.Sostuvo que el último mando policiaco del que tuvo conocimiento que apoyó a los elementos fue J. Santos Juárez, asesinado el pasado mes de julio.“Tienen carencias jurídicas, de apoyo psicológico, médico. También su equipo, que se debe de revisar; aunque traigan una caducidad de siete ó 10 años, se desgasta. Sé que no han hecho los trámites para que los oficiales estén armados, entonces mandan elementos sin arma, cuando los delincuentes traen armas de mayor calibre.“Hoy no quieren hacer su trabajo como lo hacían antes por miedo a represalias, por miedo a que les den de baja o por miedo a caer en el Ministerio Público por alguna denuncia”, finalizó.