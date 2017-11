El Gobierno y su chivo expiatorio

Publicidad

Es muy fácil para cualquier gobierno desligarse de la responsabilidad culpando a una institución por la inseguridad que la sociedad injustamente califica de ineptos y corruptos a los policías y a su director por no hacer un trabajo profesional de inteligencia y de labores ya que la delincuencia sigue creciendo cada día con más ferocidad que le es imposible a una sola institución acabar con ese flagelo de la inseguridad.Los hecho saltan a la vista porque todo el trabajo se lo quieren dejar a la policía cuando hay dependencias de gobierno como fiscalización que no hace un trabajo adecuado con los ambulantes y además, dá el visto bueno a permisos de alcohol ya sean tiendas, antros y supermercados que abonan a la descomposición social y a la delincuencia juvenil según la ONU, ya que a mayor disponibilidad de alcohol, mayor consumo de bebidas alcohólicas y mayores problemas sociales.Y así podría dar ejemplos de algunas instituciones del gobierno Federal, Estatal y Municipal que no han contribuido para bajar la delincuencia, al contrario la han estimulado lavándose las manos y culpando a la policía que es el chivo expiatorio del Gobierno.Esta errónea culpabllización de la Policía crea un círculo vicioso creyendo que cambiando de jefe de la policía o haciendo una policía nueva o un Mando Único se va arreglar el problema de la inseguridad.Con mucha frecuencia escuchamos en diferentes medios de comunicación que se responsabiliza a los cuerpos policiacos de los 3 niveles de gobierno de los incrementos de la delincuencia y se les señala como incompetentes para erradicar el cáncer de la sociedad que es la inseguridad. Pero, la impunidad y la corrupción de los gobernantes son las principales fuentes que se deben de combatir si queremos tener seguridad pública en México...Es muy importante determinar que la prevención de los delitos es social y de fondo, es decir, atacar las causas y no el efecto que es lo que han hecho, ya que no van directamente a la raíz sino esperan hasta que se ha consumado el delito.Por todas las vicisitudes, hay que trabajar con las familias investigando a padres de familia si verdaderamente están educando a sus hijos, si van a la escuela, si hacen deporte, además, que hacen los jóvenes con su tiempo libre y si beben alcohol o consumen drogas.Esto es información para el gobierno y para que los papás eduquen a los chavos, ya que nadie les puede decir nada pero el estado tiene la obligación de estar alerta de lo que está pasando dentro de las familias para prevenir que los adolescentes no se vuelvan delincuentes. Hay una expresión de inteligencia: Información es poder, atacar a tiempo antes que se detonen los crímenes que se pueden evitar con la prevención social, la educación y la religión.El día que entendamos que la policía no tiene toda la culpa de la inseguridad sino también las demás instituciones del gobierno como también los padres de familia, vamos empezar a comprender mejor la situación social tan peligrosa que vivimos. Y nos compete a toda la sociedad arreglarla junto con el gobierno del incremento de la violencia y la delincuencia.Este pequeño escrito no es una apología de las policías. Espero que el poder Ejecutivo como el Legislativo sean responsables y no deben utilizar como chivo expiatorio a las policías sino buscar soluciones de la inseguridad que se podrían encontrar sin usar la fuerza bruta del Estado que a los fascistas les gusta utilizar contribuyendo bastante para que los malandrines actúen con mayor crueldad atacando a indefensos ciudadanos. Está comprobado que la violencia no se combate con más violencia porque genera bestialidad, desde ahorcados hasta descuartizados.P. D. El Escudo de Blindar a Guanajuato no ha funcionado porque se necesita una política integral de combatir la violencia, la delincuencia y el crimen organizado.