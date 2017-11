Publicidad

Las Chivas siguen moviendo sus fichasLas dos opciones que tiene para contratar arquero están abiertas: la de Rodolfo Cota más viva que nunca, toda vez que la dirigencia del Pachuca bajó la pretensión de ocho millones que quería por los derechos federativos del arquero, a seisMucho ha tenido que ver la participación de Cota en todo esto, ya que ha pedido al Pachuca bajen la cantidad que habían solicitado por su traspaso definitivo, ya que su deseo es continuar su carrera en el Rebaño SagradoEl arquero estuvo de vacaciones la semana pasada en Estados Unidos e interrumpió su estadía para estar al tanto de la charla entre dirigencia rojiblanca y la hidalguense, en GuadalajaraUn par de meses antes del final del torneo, el guardameta ya se había acercado a ambas directivas para tratar de cerrar su asunto, y ahora vuelve a apretarlos para no tardar másDentro de la negociación, que continúa entre tuzos y tapatíos, pudiera darse el acuerdo por el guardameta para cubrir la cantidad en pagos acordados, además de que entrarían los derechos federativos de otro jugadorLe restan capítulos a esta historia por CotaRespecto a la otra opción, la de José de Jesús Corona, las Chivas se acercaron en su momento para ver la posibilidad de negociación que había, al quedar abierta la puerta, los directivos del Rebaño no fueron más allá en espera de una determinación final, la cual llegará en caso de que lo de Cota no camineEl Cruz Azul quiere a Carlos FierroDesde el torneo pasado había un arreglo del jugador con la directiva, pero Chivas no lo soltó a petición de AlmeydaHoy tampoco esta operación está cerrada, ya que el Pastor le prometió un aumento a Fierro y si éste llega, el jugador se quedaría en el redilEn caso de que no se logre el aumento, el atacante estaría en posibilidad de moverse, pero hay una promesa en que tendrá un mejor sueldoLas operaciones de Corona y Fierro, están separadas una de otra, aunque se trate de los clubes en cuestión