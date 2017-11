Héroes anónimos impulsan a Eagles

Publicidad

Un triunfo el domingo sobre los Seahawks o una derrota de Cowboys frente a Redskins, mañana, le dará la división Este de la Conferencia Nacional a Eagles, que son el mejor equipo en lo que va de la campaña gracias a héroes anónimosFiladelfia, con récord de 10-1, ha establecido la segunda mejor ofensiva por tierra (1522 yardas) y la mejor defensa contra la carrera (716), con una diferencia a favor de 906 yardas que refleja la calidad de sus linieros ofensivos y defensivos, quienes no obtienen el crédito de los nombres conocidosLos Eagles promedian 824 yardas por partido en la diferencia entre las que avanzan y las que la defensiva permiteEsta cifra los acerca al grupo de los siete mejores de la historia, que es encabezada por los Bears de Chicago de 1984 (+998)Cinco de los equipos con mejor diferencia en cuanto a yardas por tierra (Bears 1984, Steelers 2001, Seahawks 2014, Bears 1985 y Redskins de 1983) llegaron a la final de sus respectivas conferencias y tres jugaron el Super Bowl (Seahawks 2014, Bears 1985 y Redskins 1983), con triunfos de Chicago y WashingtonEl dominio de Eagles en este rubro respecto al resto de las organizaciones en la actual campaña ha sido tremendoLos Vikings son su más cercano perseguidor, con +49El centro Jason Kelce es el mejor en su posición en toda la NFL y quien habla en voz de toda su líneaEn 11 partidos los Eagles suman 349 llamadas por tierra de las cuales 206 han sido como localesCon Kelce, los guardias Brandon Brooks y Stefen Winsiewski y los tackles Lane Johnson y Halapoulivaati Vaitai han hecho que la ofensiva avanzara más por carrera en el cuarto periodo que en cualquiera de los otros tresEn el último cuarto, Eagles tiene 482 yardas y cinco touchdowns en 110 acarreosEn 27 ocasiones su primera oportunidad en alguna serie jugada en los últimos 15 minutos fue carreraEl equipo no escatimó en la inversiónTiene la séptima nómina más cara en cuanto a linieros, con 27 millones 539 mil dólares en ocho jugadoresA la defensiva, los Eagles, son uno de los cinco equipos de la NFL con cinco jugadores con al menos tres sacks, pero el mayor valor radica en la energía de su líneaY aunque detener la carrera conlleva el esfuerzo de los 11 jugadores, las alas defensivas Brandon Graham, Vinny Curry y los tackles Tim Jernigan y Fletcher Cox son la dinamita que termina por destruir los avances rivalesLa semana pasada, Graham estableció un récord personal cuando registró su séptima captura de la campañaSu impacto no es sólo como cazacabezas de quarterbacksDesde la primera jugada, al ala defensiva le gusta penetrar la línea rival para lograr la tacleadaA los Eagles les han corrido 207 ocasiones permitiendo fuera de casa apenas 298 yardasLimitando a los corredores a pocas yardas, la defensiva de Filadelfia provoca errores en los pasadoresDesde el anonimato los Eagles son un equipo que si mantienen su vitalidad en la línea de batalla es casi seguro que su camino no sólo sea reconocido por el récord de 10-1, sino con un trofeo Vince Lombardi que hasta ahora no han ganado en su historia