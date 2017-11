Jorge Pérez, tercer juego en liguilla

Publicidad

Jorge Antonio Pérez pitará su tercer partido consecutivo en esta Liguilla, un hecho que no sucedía desde que Edgardo Codesal estaba como árbitro en activoEl silbante veracruzano fue designado para el duelo de ida de semifinales entre el Morelia y el Monterrey del juevesPor su parte, Óscar Macías será el encargado de aplicar el reglamento en el juego entre el América y los Tigres de esta noche en el estadio Azteca, su segundo en esta fase final del Apertura 2017Luego de que árbitros como Roberto García Orozco y Paúl Delgadillo no pasaran las últimas pruebas físicas a las que fueron sometidos, la comisión dirigida por Arturo Brizio decidió trabajar las finales con los que considera, han sido los mejores silbantes en el torneo, con todo y que han repetido en cuanto a sus apariciones a mitad y el fin de semanaPara la vuelta de las semifinales, Jorge Isaac Rojas y Fernando Guerrero serían los árbitros designados por la comisiónAunque todavía esperarán el desarrollo de los duelos de ida —y el grado de dificultad para los de vuelta—, se espera que Rojas pite el Tigres vs América y Guerrero el Monterrey vs Morelia, para evitar así, que repitan su labor con equipos a los que arbitraron el fin de semana anterior