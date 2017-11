Para Panamá "cualquier rival será bonito" en Rusia 2018

Publicidad

Moscú- Lo sufre, pero lo gozaHernán Darío Gómez, director técnico de Panamá, se dijo "asustado pero contento", por lo que le viene a los canaleros"Siento que todos los equipos quieren tener a Panamá en su grupo y cada vez que pienso en un grupo me gusta la idea de que sea el mejor”, dijo en el hotel sede de la FIFA, de cara al sorteo mundialista"Panamá tiene un estilo de juego y es muy importante para nosotros crecer, venimos a hacer un papel digno y llegar lo más lejos que podamos”El "Bolillo" es de primeras veces, también llevó a Ecuador a su primer Mundial y fue parte del cuerpo técnico que clasificó por primera vez en su historia a Colombia"Es la misma experiencia porque con Colombia también nos tocó llegar después de muchos años, con Ecuador también llegamos por primera vez y ahora se tiene esta nueva experiencia”Una experiencia que "me asusta pero me tiene contento”