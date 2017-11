Todo lo que debes saber sobre el Mundial

Publicidad

Los fanáticos pueden empezar a planificar sus viajes a Rusia después del sorteo del viernes de la Copa del Mundo., pero no siempre están en venta.La FIFA libera los boletos en etapas, y la próxima comienza el 5 de diciembre. Es un sistema de lotería, por lo que no es necesario madrugar para ser el primero cuando comience la venta., la mayoría a fanáticos rusos que quieren ver partidos, sin importar los equipos., dependiendo del partido y el sector de la cancha.Los boletos tendrán el nombre de su dueño, por lo que no se permitirá la reventa.Para acceder, tambiénEso significa que los fanáticos tendrán que suministrar información del pasaporte, su dirección y números telefónicos a través del portal de Fan ID. La información será procesada por los servicios de inteligencia rusos, lo que ha provocado algo de preocupación entre los hinchas.Además de permitir el acceso a los estadios,y tarjeta de transportación. Los ciudadanos de la mayoría de los 32 países participantes en el torneo normalmente necesitarían una visa para ingresar al país, por lo que de todas maneras tendrían que presentar su información personal al gobierno ruso.para los fanáticos, aunque muchas de las rutas requieren viajes de días enteros., y para los realmente aventureros, un recorrido de San Petersburgo a Sochi demora 37 horas. Afortunadamente, los vagones de esos trenes tienen camas.. Usualmente hay pocas conexiones aéreas entre ciudades rusas que no requieran hacer una escala en alguno de los cuatro aeropuertos de Moscú, aunque los organizadores prometieron más vuelos directos durante el torneo., tomando en cuenta que Rusia tiene una de las tasas de accidente de tránsito fatales más altas en Europa.Es sencillo hospedarse en un hotel o en los campamentos oficiales, peroLos extranjeros en Rusia tienen que registrarse con las autoridades cuando llegan a una ciudad nueva o cambian de alojamiento. Usualmente hay un período de varios días, aunque será reducido a 24 horas durante el Mundial.Los hoteles registran a sus huéspedes automáticamente, y los fanáticos tienen que llevar consigo los documentos en todo momento, aunque los hinchas tendrán que contactar a los dueños de apartamentos para realizar el trámite por su cuenta. Una persona que no esté registrada puede ser multada., a cargo de la policía y el ejército, con detectores de metal.Las fuerzas rusas del orden público suelen detener a personas basándose en su perfil racial, especialmente a las personas con rasgos asiáticos., aunque es menos probable que les suceda si están vestidos con camisetas de selecciones.Las autoridades rusas intentan desalentar la violencia de parte de sus hooligans.No es fácil importar comida y bebida a Rusia, aunque la mayoría de las ciudades rusas ofrecen una amplia gama culinaria. Los rusos prefieren la comida georgiana.