Actores de “The Shape of Water” llaman "genio" a Guillermo del Toro

Actores de la cinta “The Shape of Water” calificaron a su director Guillermo del Toro como “un genio” y “un enamorado de la creatividad”Asi lo expresaron en entrevistas por separado en un hotel de Beverly Hills y con diversos matices Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Shannon, Doug Jones y Michael StulhbargTodos coincidieron en manifestar su admiración por del Toro quien creó los personajes de la película basándose en cada uno de los trabajos y carreras de estos actoresDel Toro ha explicado que el papel para la actriz protagonica Sally Hawkins (Elisa) la ideó con base en la personalidad y capacidad histriónica de ésta y nunca buscó tener a una supermodelo o una imagen comercial“Lo mismo pasó conmigo”, explicó la ganadora del Oscar Octavia Spencer, quien se mostró afortunada de haber trabajado con Del Toro“El dia que nos vimos por primera vez era un plan de tomar un café por 30 minutos y hablamos de todo menos de la película”, indicó“Pero después cuando me explicó que el personaje había sido creado con base en mi perfil me impactó”, anotó quien actua como la mejor amiga de Elisa, y con quien descubren el secreto de una criatura anfibia en un laboratorio del gobierno de Estados Unidos en 1962La historia se ubica en la época de la Guerra Fría en donde dos empleadas de limpieza descubren a la criatura que es un experimento clasificado, y que cambia la vida en especial la de Elisa“Guillermo es una persona con la que uno quiere trabajar siempreEstoy muy agradecida que me haya escogido”, señaló Spencer, actriz de cintas ganadoras del Oscar como "Help" y "Hidden figures"“Aunque soy una empleada doméstica que podría ser parte de estereotipos filmicos, Guillermo me dió una actuación sobresaliente llena de frescura y me enamoré de esta historia”, indicó“Es una esperanzadora historia de amor, muy romántica”, resumióEl veterano histrión Jenkins, nominado al Oscar en varias ocasiones, expresó que Del Toro “Merece mucho reconocimiento por esta producciónHe aprendido mucho porque es un genio”“Espero que la pelicula tenga multiples reconocimientos porque lo vale”, señaló al tiempo que rechazo que haya definiciones de actor de carácter o actor de reparto “En una película todos somos actores”, puntualizó quien actua como amigo de Elisa“Guillermo logró con esta película de fantasía que todos sus personajes sonaran muy reales y que la historia fuera mas que interesante”, anotó“Es un genio el haber colocado la historia en 1962 el hecho de enfrentar esas condiciones en el guión fue asombroso y me impresionó cómo logró vincular a todos esos personajes”, resaltóPor su parte Michael Shannon, quien se ha ganado un perfil de actor duro y enérgico y en donde en la cinta también asume esa misma esencia con un severo funcionario estadunidense“Cuando leí por primera vez el guión me impactó cómo la esencia humana se puede relacionar con una criatura y cómo podemos marcar el dolor”, explicó ShannonShannon se mostró impactado por el trabajo de Del Toro“Disfrute su trabajo creativoEs alguien que no para de trabajarSi no está rodando, estpá editando, escuchando, o planeandoCada átomo de su ser está en busca de oportunidades”, sentencióJones, quien actúa como la criatura anfibia, agradeció a Del Toro que lo haya seleccionado de nueva cuenta“Ya me escogió como su monstruo preferido”Jones ha actuado como el monstruo con ojos en las manos en “El laberinto del fauno” y en “Hellboy” y quien ha colaborado en seis producciones y 12 personajes para Del Toro“Con mi personaje hay una evolución de la historia de la bella y la bestia o el que ya no se puede besar a un sapoCon besarme a mi”, jugueteó el espigado histriónJones junto con Hawkins, como personajes protagónicos, tienen el común denominador que no hablan, ella es muda y él un monstruo, pero aún así logran comunicarse por el lenguaje de señas“Guilermo quería hacer una película romántica y yo tenia que dar impresiones de romanticismo, comunicar con la audiencia, dar un toque especial”, explicóLa más reciente cinta de Del Toro será estrenada en cines de Estados Unidos el 8 de diciembrerad