Julián Gil no quiere ni pensar que Matías no sea su hijo

Julián Gil dijo que no quiere pensar que el pequeño Matías no sea su hijo, pues aseguró que eso sería lo peor que le podría pasar en la vidaEl actor, quien desde hace meses sostiene una batalla legal con su expareja sentimental, la también actriz Marjorie de Sousa, por la manutención del menor, recalcó su posición ante este proceso y señaló que no caerá en especulaciones y mucho menos hablará de lo que sucede con otras parejasComentó a la prensa que el juez ya aprobó se le haga al bebé una prueba de ADN, lo cual espera se realice lo antes posible, pues teme que la venezolana se ampareAnte las insistentes preguntas sobre la posibilidad de que Matías no sea su hijo, Gil señaló que él nunca ha pensado en ello y “tendría que llegar ese momento para saber lo que haría o diría“Creo que eso sería lo peor que me podría pasar en la vida y prefiero mejor no pensar en esa posibilidad”, dijo Gil, que se negó a opinar en torno a la separación de los actores Geraldine Bazán y Gabriel Soto, de quien se ha rumorado podría ser el padre de MatíasArtículo Gabriel Soto confirma divorcio de Geraldine Bazán Espectáculos A través de un comunicado, el actor informó que desde hace cuatro meses vive un proceso de separación con la madre de sus hijas “No opinaré de esto, tengo bastantes problemas yo como para opinar de otras parejas”, afirmó el actor de melodramas como “Los Barriga”, “La que no podía amar” y “Sortilegio”Reconoció que en su momento sostuvo una charla con Soto a través de mensajes de celular; sin embargo, eso fue hace meses y desde entonces no ha vuelto a tener contacto con élDestacó que su proceso legal continuará y él hablará lo que tenga que decir, pues tiene su verdad cobijando sus palabras“A esa señora ya no le creo nada, ni siquiera los buenos días”, dijo el actor al referirse a Marjorie de Sousa en torno al tema legalPor otra parte, comentó que trabaja en la nueva telenovela de José Alberto “El Güero” Castro, en la que también participa Geraldine Bazán, a quien se ha topado en una ocasión en los forosSeñaló que sus personajes no tienen tanto juego juntos, por lo que no se han visto, “nuestras historias son totalmente ajenas”Este nuevo melodrama, que se encuentra en su cuarta semana de grabación, es la adaptación de la historia “La ley del corazón”