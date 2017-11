¿Por qué terminaron Jennifer Lawrence y Darren Aronofsky?

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Jennifer Lawrence y Darren Aronofsky se cruzaron en un proyecto cinematográfico y gracias a él comenzaron una relación que caducó hace un tiempo atrásEl trabajo, al parecer, se perfiló como el culpable del quiebre entre ambas celebridades de HollywoodLa protagonista de "Los Juegos del Hambre" reveló el verdadero motivo por el que fracasó su relación sentimental con el destacado director de cintas como "Réquiem por un sueño" (1999) y "El cisne negro" (2010) en una entrevista que concedió para la serie "Actors on Actors" de Variety, donde fue el cómico Adam Sandler quien la interrogóLawrence afirmó que "¡Madre!", película que ella estelarizó bajo las órdenes de Aronofsky, les pasó la cuentaLa actriz dijo que estuvieron mucho tiempo juntos durante y después de la filmación de la producción que generó opiniones divididas de la prensa especializada"Estábamos de promoción juntos, y lo último de lo que yo quería hablar cuando volvíamos al hotel era de la película, pero eso era lo único que él deseaba hacerY lo entiendo; es su bebé: él lo concibió, lo escribió, lo dirigióYo estaba trabajando a turnos dobles, tratando de ser una buena novia mientras al mismo tiempo lo único en lo que podía pensar era en si, por Dios, podía dejar de girar todo en torno a '¡Madre!' durante un instante", reconoció la actrizLa oscarizada intérprete agregó que, mientras ella prefería ignorar las críticas negativas hacia el filme, su ahora ex pareja las analizaba detenidamente una y otra vezLa relación terminó por empeorar"Me leía los comentarios negativos, y al final tuve que decirle que no me parecía sano y que no participaría en ese juego porque, si los escuchaba, me pondría a la defensiva, especialmente porque estaban hablando de mi hombre", asegurónrv