Ricardo Arjona sorprende a fan con cáncer

Ricardo Arjona tuvo un gesto muy tierno con una de sus fanáticasAl enterarse de que Verónica Luque, una seguidora de 12 años que sufre de Sarcoma de Ewing, no podía ir a verlo, decidió sorprenderlaDespués de ver un video que fue viralizado rápidamente en las redes sociales, donde la joven interpretaba un tema de él y contaba que quería conocerlo, él se le apareció"Hola soy Verónica Luque y tengo 12 añosSeguramente muchos de ustedes ya saben que me gusta Ricardo ArjonaHice este video con las ganas de poder llegar a él así que les pido me ayuden a difundir", decía la fan antes de interpretar uno de los hits de su ídolo"Sé que en estas fechas él va a estar dando conciertos en diferentes lugares de Buenos Aires pero como los hace en estadios o lugares abiertos por mis condiciones se me hace imposible asistirLa idea es poder saludarlo y que él sepa que desde muy chica escucho y canto sus temas con mi papá", agregaba en el material audiovisualLo que siguió fue la sorpresaArjona compartió imágenes del momento en que la joven se da cuenta que el cantante está en su casa y, más tarde, cantan juntos el tema "Nada es como tú""Ella es Verónica, tiene 12 años y en 2016 fue diagnosticada con 'Sarcoma de Ewing'Ha pasado por muchos tratamientos como radioterapias y quimioterapia, además de operaciones donde han retirado algunos órganos como parte del proceso", contó en el video el guatemalteco"Cuando existir vale la penaVerónica, tu sonrisa fue el mejor premio que recibíTodo estará bien", sumó el guatemaltecorad