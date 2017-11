Alcalde deja responsabilidad a Jefe de Policía por represión

Publicidad

El alcalde de la ciudad, Édgar Castro Cerrillo, dijo que deberá ser el director de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz, quien responda por el actuar de los elementos de policía que dispararon balas de goma durante el zafarrancho ocurrido en la comunidad de Yerbabuena, y señaló que ya solicitó un reporte al respecto.En este sentido, dijo que ya se ha reiterado la postura de su administración sobre el tema, e insistió en que se rechaza cualquier expresión de violencia, sobretodo por parte de las autoridades.“Es algo que no debe hacerse bajo ningún motivo, pese a que existan o no en el protocolo de atención de las fuerzas policiacas”.Dijo que como primer representante del Ayuntamiento, su trabajo es asegurarse de que se respeten las garantías de todos los ciudadanos y enfatizó estar totalmente en contra de “que si exista o no dentro del protocolo, que se apliquen estas acciones”.Asimismo, comentó que la información técnica que se ha dado a conocer sobre el día de los hechos, cuando los policías municipales dispararon balas de gotcha contra habitantes de la comunidad que se manifestaban por la supuesta invasión de una cancha de fútbol, es la que a su vez le comparten las áreas respectivas.“Más no por ello su servidor está de acuerdo en que se practique o se lleven a cabo este tipo de acciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía, independientemente de los hechos que se estén realizando con motivo de un tema entre particulares, llámase de carácter general o este tema en particular”, indicó.El edil dijo que la adquisición de estas armas está permitida dentro de los procedimientos del programa Fortaseg, y que al parecer son utilizadas durante las prácticas de los prospectos, “si no estuviera permitido nadie las compraría”.Dijo que Ortiz Muñiz deberá dar a conocer también quién dio al orden de comenzar a disparar contra los ciudadanos, y que ya le solicitó al funcionario un informe correspondiente a las actuaciones de ese día, “para tener a detalle todos y cada una de las actuaciones que se realizaron ese día para ver lo correspondiente a realizar”.Señaló que debe haber una investigación oficial sobre el tema, aunque recalcó que esperará a que el funcionario le presente el informe para solicitar a las áreas respectivas que se de inició al procedimiento ante Contraloría “o aquello que corresponde”.“En cuanto entregue su informe habrá que analizarlo junto con el área Jurídica, y otras instancias del Gobierno Municipal, para determinar si en este caso se incurrió o no en alguna irregularidad por la compra o su uso.Insistió en ser la personas más interesada en revisar los protocolos y que el uso de las armas durante los hechos sean aclarados de manera pertinente, hecho que dijo, realizará de manera personal el analisis de estos procedimientos.