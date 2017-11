Publicidad

La posible designación de José Antonio Meade Kuribreña como candidato a la Presidencia de México es más del mismo PRI, criticó Miguel Márquez Márquez.El Gobernador del Estado, aseguró que hay perfiles en Acción Nacional que puedan competir contra Meade, incluso él mismo.“Meade es una buena persona y es un buen funcionario, pero es más de lo mismo en el PRI, al final de cuenta usos y costumbres que tanto habíamos rechazado pues regresarán. Lo considero buen amigo pero todo lo que hay detrás en el PRI no lo ayuda”, opinó el panista.Márquez Márquez se dijo “puesto” para ir por la Presidencia de la República, pues lo que México necesita es un cambio de régimen no un cambio cosmético.“Tiene que haber un cambio de régimen, yo respeto mucho a Meade, es alguien que en lo personal llevo buena relación con él, lo aprecio, pero en lo político ahí si va a ser complicado coincidir, porque se requiere un cambio de régimen, no es un cambio cosmético el que requiere este país”, dijo.Refirió que el discurso del ex Secretario de Hacienda fue una remembranza de la política de hace 30 años, pues despertó el viejo PRI, y no es lo que quieren las nuevas generaciones ni lo que se requiere para tener una imagen fresca y renovada.“Soy un convencido de que hay mucho que trabajar, que las propuestas, el buen proyecto y que quien encabece, indudablemente es la solución para este país, por otro lado el enemigo a vencer es la pobreza, la inseguridad, el populísmo, en ese sentido es López Obrador nuestro enemigo común”, refirió.Y sí es Ricardo Anaya el elegido por el PAN, “claro, ¿Porqué no?, es un cuate inteligente, estructurado, yo también no tengo bronca”, adelantó.