Falso que en Japón se venda carne humana

Autoridades japonesas negaron que en su país exista alguna legislación que permita la venta y distribución de carne humana, como han manejado diversos medios en los últimos días.La página Verne entrevistó a un representante de la embajada del país insular, quien desconocía la información, la cual calificó como “absurda” , además reiteró que no existe ninguna legislación que permita el hecho.La publicación afirma que más tarde se rastreó en medios japoneses alguna información al respecto, sin encontrar nada.La información de la venta de carne humana en el país oriental registra más de 1,2 millones de reproducciones en Facebook y ha sido compartida más de 31 mil veces en menos de 24 horas.La publicación explica que el restaurante se llama Resu ototo no shokuryohin, que supuestamente significa "Hermano comestible". También se afirma que en el país nipón es legal comer carne humana desde 2014 y que las familias de las personas que deciden vender su cuerpo con ese fin puede recibir hasta 30 mil euros.La información no cuenta con ninguna fuente fiable, y se reproduce una y otra vez de manera casi textual. La única fuente que se cita en la mayoría de las publicaciones es un comensal argentino que acudió al supuesto restaurante y que prefirió no revelar su identidad.Asimismo, se tiene el antecedente que en julio 2016, la web La voz popular, una web satírica, había compartido una noticia similar pero que había sucedido en Sudáfrica, mientras que las imágenes que la acompañaban eran del juego Resident Evil 6.Además un bloguero y profesor japonés reafirmaron, a través de un video que la información es falsa, y publicaron este video en su página Japón con Kira Sensei, en donde explican que no existe rastro del restaurante y que el lugar no significa hermano comestible, sino productos alimenticios del hermano res.Con información Verne