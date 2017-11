Esperan que reaparezca el invitado

Publicidad

Al América y a Tigres les hace falta golY no de los cuartos de final, que ambos equipos pasaron tras empatar en el global ante Cruz Azuil y León, respectivamente, sino que desde tres jornadas antes de que fianlizara la fase regular del Apertura 2017, sus ofensivas se han secado de manera dramáticaEn sus últimos cinco partidos —en el caso de la Águilas incluye la semifinal de Copa ante el Monterrey—, los de Coapa han marcado dos goles, mientras que los regiomontanos solamente han convertido en cuatro ocasionesEstos números están muy lejos de 21 y 22 tantos que realizaron antes de esta estrepitosa caída“Tenemos una sequía”, reconoció Miguel Herrera, consciente de que les urge corregir esta situación para evitar el fracaso“Tenemos que hacer goles, esa es la clave, no hay magia, no hay una varita mágica, hay que trabajarlos”Es Peralta el americanista que má remates a puerta ha hecho en este periodo de poca productividad con cuatroEn total, la Águilas han sumado 43 remates, de los cuales solamente 18 han ido al marco, inlcuso con un penalti mal ejecutado en la ida de los cuartos de final en el Azul“[Debemos ser] contundentes mañana [hoy], pensando en el triunfo, no sólo en el gol de visitante, sino en el triunfo”, comentó Damián Álvarez de los Tigres, que en sus últimos cinco compromisos acumulan 77 remates, de los cuales 25 han sido a portería, con Gignac y Vargas igualados con más envíos alarco, con seis cada unoAmbos equipos buscarán volver al gol para no darle oportunidad al rival, en el caso de los felinos, con la ventaja de la posición en la tabla