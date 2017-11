Jorge Salinas critica a Paulina Goto por puñetazo a Elizabeth Álvarez

Publicidad

Luego de que se hiciera viral el golpe que Paulina Goto le dio a Elizabeth Álvarez como parte de una escena de la telenovela "El vuelo de la victoria", Jorge Salinas criticó lo sucedidoEl actor expresó su molestia porque Goto compartió el video en sus redes sociales, por lo que la tachó de ser una "actriz poco profesional"“Muy mal, tache, eso es no ser profesionalMe enojé más cuando la subieron a las redes, eso no se hace, eso es violar la intimidad y el secreto profesionalSi ya la regaste, la cagaste, por no ser una actriz competente, pues entonces no la riegues más mofándote y después ofreciendo una disculpa para 'cuántos likes tengo', muy mal”, expresóEn su momento, Goto explicó que se trató de un accidente en la grabación pues se hicieron dos tomas para la escena, pero en la segunda le dio un gran golpe a Álvarez“El día que quieras Canelo”, escribió Paulina a manera de broma y añadió “Cuquita, te adoro y todavía tienes una semana de grabación para la revancha”Artículo Paulina Goto dio puñetazo a Elizabeth Álvarez Espectáculos La actriz compartió un video en su cuenta de Instagram rad