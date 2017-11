Congreso no es lugar para revisar el celular: Perusquía

Publicidad

En esta prolífica sesión ordinaria dimos curso legislativo a diferentes iniciativas y dictámenes que enriquecen nuestro marco normativo estatal. Continuaremos además con nuestras actividades inherentes a los #16DíasDeActivismo #LXIIILegislaturaVSViolenciadeGénero pic.twitter.com/IfOXAueV5Y — MaLuisa PPerusquía (@MLPPerusquia) 28 de noviembre de 2017

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local María Luisa Pérez Perusquía aseguró que aunque no está justificado el uso del celular durante sesión en el salón de plenos, ella comprende que estos dispositivos son una herramienta de apoyo en el trabajo.Esto después de que al menos cinco diputados fuesen evidenciados por la transmisión en vivo del Congreso local cuando utilizaban su celular por tiempo prolongado.“No sabía, yo estaba en la sesión pero creo que el uso de los celulares es una herramienta de apoyo muy importante y en muchos casos contribuyen al trabajo porque uno revisa agendas o correos electrónicos”.La legisladora priista dijo querer creer que los diputados utilizaron el celular por motivos propios de sus funciones, pero que no los justifica ya que el pleno no es lugar para ello.“Debemos limitar en la medida de lo posible el uso del celular en los diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos”.De entrada “mi opinión es que en cualquier ámbito de trabajo y responsabilidad, familiar y de las relaciones personales, debemos limitar el uso de los celulares en la medida de lo posible”.