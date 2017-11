Piden investigar espectaculares con imagen de Erick Marte

Publicidad

La representación del PRD solicitó a la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) investigar si cuatro espectaculares con la imagen del alcalde de Zimapán Erick Marte en Pachuca y Zapotlán podrían incurrir en actos anticipados de campaña.En entrevista Octavio Castillo, abogado perredista, pidió un pronunciamiento del INE sobre esta situación.“Ahorita no se puede, es hasta el 15 de diciembre cuando comienza el periodo. Aún no puede considerarse como acto anticipado de campaña pero sí como promoción personal”, subrayó el especialista.Identificó cuatro espectaculares, dos en Pachuca sobre bulevar Colosio y otros dos en la entrada a Zapotlán donde se aprecia la figura de Erick Marte, quien hasta el momento se desempeña como presidente municipal emanado del PAN.“No sabemos la propiedad de los espectaculares ni como ha sido el contrato con la empresa. Hasta donde sé, todavía no se ha registrado como candidato, pero por el hecho de verlos yo creo que si quiere participar”.Al respecto, José Luis Ashane Bulos, vocal de la junta local del INE, dijo que no es de su competencia pronunciarse, hasta que haya una recurso y la autoridad competente decida si procede o no.En uno de los espectaculares se observa la foto del presidente municipal con su nombre en letras blancas.