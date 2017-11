Recorte no afecta proceso electoral en Hidalgo

Publicidad

En vísperas de los comicios de 2018, la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo señaló que no cambiará su forma de trabajo el recorte de 800 millones de pesos que sufrió dicho organismo a nivel nacional.“Aún no sabemos dónde vendrá el recorte, el INE está pensando dónde será. Yo no puedo hacer ningún recorte hasta saber el presupuesto definitivo para 2018 en virtud del supuesto recorte de 800 millones de pesos”, dijo el vocal ejecutivo de junta local José Luis Ashane Bulos.El INE tendrá que “apretar el cinturón” a otras áreas pero no escatimarán en cuestión de organización electoral, instalación de casillas o el registro federal de electores, agregó.Ashane Bulos dijo que tienen la instrucción de trabajar como hasta el momento. “Sin derrochar dinero porque nunca lo hemos hecho pero tampoco escatimaremos recursos para las funciones del instituto”, aseguró.“Ninguna actividad del proceso electoral dentro de lo que compete a organización, capacitación, registro tendrá merma por ese recorte. Nos apretaremos el cinturón en otras cosas pero en eso no”.