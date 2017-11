Regresará en impuestos inversión para cervecera

Esta tarde presenté ante la Mesa Directiva mi intención de participar en el proceso de elección para presidir el CCE Hidalgo, con la planilla Continuidad y Progreso, planilla apoyada por 20 de 30 consejeros con derecho a voto. pic.twitter.com/AnL35tLKQ8 — Edgar Espínola Licon (@EspinolaLicona) 29 de noviembre de 2017

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La inversión en la construcción de caminos e infraestructura hidráulica que hará el gobierno de Omar Fayad para el Grupo Modelo se regresará al estado en derrama económica, justificó Edgar Espínola Licona, quien dirigirá el Consejo Coordinador Empresarial en enero del siguiente año.Después de registrar su candidatura al frente de la planilla única, el empresario señaló que es "justa" la inversión pese a las necesidades carreteras y obras de drenaje en otras partes del estado, debido a que la empresa generará 6 mil 200 empleos permanentes."Es cierto que fue parte de la negociación que se le dotará de una vialidad e infraestructura hidráulica... Vale más tener empleos permanentes, vía derroche se le van a regresar 900 millones de pesos al año, que van a invertir en vestimenta, en calzado, casas, ropa, entretenimiento, que a la vez generan impuestos que regresan al gobierno", dijo.Agregó que el CCE "está peleando" que la inversión para infraestructura sea ejecutada por constructores hidalguenses."Si, no, quién sabe" respondió Espinola Licona al ser cuestionado por el respaldo continuo a políticas económicas del gobierno en turno.Sí, porque hay 14 mil millones de pesos de inversión que representan la mitad del presupuesto anual disponible para infraestructura del estado, acotó.No, porque los empresarios exigieron adecuar la Ley de Mejora Regulatoria estatal con la nacional, dijo.El todavía vicepresidente de Administración del organismo indicó que a dicha legislación le pusieron "puntos y comas" en el seno de la cámara y consiguieron reducir al menos 50 trámites de permisos. "Entonces no fue avalar las políticas del gobierno del estado", dijo.Quién sabe, fue parte de una broma, consignó.Aunque faltan 100 kilómetros para concluir la modernización de la carretera Pachuca-Huejutla, el próximo presidente de empresarios consideró que Enrique Peña Nieto cumplió uno de sus compromisos con Hidalgo."El compromiso está cumplido en el tramo Loma Colorada-Tehuetlán, quedan 100 kilómetros donde el dinero ya no iba a alcanzar. No lo estoy justificando pero lo que iba a invertir en esa vía se invirtió en abatir la pobreza", dijo.Y pese a que habrían recursos para el libramiento a Ixmiquilpan, los problemas políticos en la región no permitieron aterrizar la obra, justificó.