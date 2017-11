Publicidad

Esta noche el juez federal de distrito emitió un dictamen que fue interpretado jurídicamente por los interesados a su modo, por un lado la Universidad Autónoma de Hidalgo y por otra el Congreso del Estado, a continuación las dos versiones de ambas instituciones.El Poder Judicial de la Federación otorgó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) la suspensión definitiva del decreto 228, emitido por el Congreso local en el juicio de amparo 1353/2017-II-B.Con esta medida no se obliga a la máxima casa de estudios de la entidad a reformar sus estatutos, ni a incluir en su estructura al órgano interno de control designado por el Congreso estatal.Asimismo, el juez federal resuelve que cualquier nombramiento o designación del titular del órgano interno de control que pretendan realizar los diputados locales respecto de la UAEH, no surtirá efectos hasta que se dicte la sentencia definitiva.Esta resolución permite a la institución salvaguardar su autonomía universitaria y los intereses de su comunidad, cuya protección se reclama a través del juicio de amparo interpuesto por el rector Adolfo Pontigo Loyola.Por otro lado, también presentaron demandas de amparo el defensor universitario, los secretarios generales del SPAUAEH y SUTEUAEH, así como académicos, personal administrativo y estudiantes, las cuales se encuentran en trámite.Todo esto confirma que la razón y el derecho asisten a la comunidad universitaria.La resolución del Poder Judicial de la Federación (PJF) respecto al juicio de amparo marcado con el número 1353/2017-II.-B promovido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), no elimina las reformas dictaminadas por la LXIII Legislatura, sólo aplaza el momento en que la persona titular del Órgano Interno asuma sus funciones en tanto se dicte una sentencia definitiva por parte de la autoridad judicial.De acuerdo a lo emitido por el juez federal, el proceso para la designación de la titularidad del Órgano Interno de Control por parte del Congreso local, seguirá el proceso legal que fue aprobado por las y los integrantes de la LXIII Legislatura de la entidad.El procedimiento de emisión de convocatorias, selección de aspirantes y designación de titulares de los órganos internos de Control tanto de la UAEH como de los demás organismos autónomos, no se suspende, por lo que el Congreso dará curso normal al proceso.Cabe resaltar que la iniciativa aprobada, que faculta al Congreso para el nombramiento de titulares de los Órganos Internos de Control de la UAEH, así como de otros organismos autónomos y que fue impulsada por las y los …