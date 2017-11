Salud compraba medicamentos para tirarlos

Publicidad

La compra de fármacos sin demanda que terminaban en almacenes caducados es uno de los factores que propiciaron el desabasto de medicamentos en Hidalgo, informó el secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta.Tras inaugurar la Feria Estatal de la Calidez, el funcionario agregó que se identificaron errores de logística al comparar las medicinas en la Subsecretaría de Finanzas y Administración.“Que los médicos no siguieran las guías, no las conocieran, que no tuvieran bien delimitado su universo de acción”, también afectó.A partir de un diagnóstico que duró cinco meses, detalló el galeno, se identificaron las enfermedades más frecuentes en los hidalguenses y con base en ello se harán las compras con tres empresas que ganaron la licitación: Gisa, Intercontinental y Finsa.“Ya no tenemos esos almacenes con todo de todo. Mal, eso es de hace 20 años, eso se acabó en el estado, ahora tenemos lo que necesita la gente, de lo que más se enferma la gente, eso requiere de muchos estudios, de horas y horas de trabajo”, declaró.Luego que diputados locales señalaron que continúa la escasez de medicamentos en clínicas de la entidad, el funcionario aceptó que el desabasto oscila entre 32 y 30 por ciento.Y a excepción de un fármaco para presión arterial agotado a nivel nacional, dijo, la escasez se reducirá a 10 por ciento luego que inicie la tercera fase de distribución el primero diciembre.Aunque al finalizar el año haya conseguido abastecer 90 por ciento de medicinas al sector, dijo el ex director del Hospital del Niño DIF Hidalgo, su permanencia al frente de la Secretaría depende del gobernador Omar Fayad, quien ha amenazado con despedirlo en múltiples ocasiones."Que la gente tenga esa tranquilidad de que va a salir con los medicamentos para aliviar sus padecimientos, lo de menos es que el secretario se vaya o se quede, eso es lo menos importante, eso es decisión del gobernador", declaró.