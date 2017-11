Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"Yo solo expreso mi respeto al señor gobernador, no tengo absolutamente nada que decir de él, solamente les digo que represento a 60 mil personas que han confiado en un rector para que defienda su bien más sagrado, que es la autonomía y en ese tenor estoy", refutó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola en torno a una campaña en contra del gobierno de Omar Fayad Meneses.Anunció que "hoy mismo deberá salir otra determinación, sin duda, será favorable para la institución" en cuanto al amparo que solicitaron al Poder Judicial de la Federación para evitar la intrusión de un organismo fiscalizador en la máxima casa de estudios.Planteó en su visita al Valle del Mezquital que hasta el momento se cuenta con un amparo temporal, al mencionar que han estado conduciendo todo dentro del marco de la ley, luego que el congreso hizo la aprobación de ese organismo que fiscalizaría, entre otras cuentas, la del patronato que preside el ex rector Gerardo Sosa Castelán.En materia de autonomía, dijo que no cederían y se logrará un avance paulatino hasta recobrar ese principio que en algún momento se vio en riesgo por razones no muy claras.Y descartó en todo momento que exista algún trasfondo de carácter político en esta controversia.