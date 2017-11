Por temor a manifestación, alcaldía de Tecozautla no laboró

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por una supuesta manifestación para este día personal del ayuntamiento de Tecozautla optó por no laborar, luego de que presuntamente pobladores tomarían la alcaldía.Tras unos rumores donde un grupo de vecinos acudirían a exigir una mejora en cuanto al camino de acceso al municipio, desde la noche de ayer personal fue avisado que este día se suspenderían labores.Un aproximado de 25 ex trabajadores de la pasada administración habían sido citados para un supuesto reacomodo, los cuales esperaron a los funcionarios hasta después de las once de la mañana.Sólo las direcciones de protección civil y seguridad pública municipales laboraron.