Demanda regidora información al ayuntamiento

Durante la sesión ordinaria de cabildo, la regidora panista Guadalupe Peña Hernández pidió al alcalde Gadoth Tapia Benítez que en el marco de la erradicación de la violencia contra las mujeres, se le entregue la información que solicita en tiempo y forma, ya que la falta de ella la considera violencia política de género.En este sentido, recordó que el pasado 16 de octubre solicitó mediante oficio que le proporcionaran por escrito y en digital la ley de ingresos 2018 para su análisis, sin embargo, no se le otorgó pese a que ya se autorizó. Y hoy inician las mesas de trabajo del proyecto de egresos.La regidora argumentó que para el ejercicio pleno de su cargo necesita tener acceso a la información en tiempo y forma y al no garantizarlo violentan sus derechos en el marco, dijo, de la conmemoración del día internacional de la no violencia contra la mujer este 25 de noviembre.Durante la misma sesión los regidores también fijaron posturas sobre la obra de rectificación, ampliación y revestimiento del río Tula.La consideración general fue que se debe trabajar en un proyecto que sea sustentable y que garantice el equilibrio ambiental, además de que invitaron a la población a reflexionar sobre el impacto que los lugareños también ejercen sobre el cuerpo acuoso.