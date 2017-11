Publicidad

Después del mediodía de este miércoles, el comité contra el ecocidio se reunió con el secretario municipal de Tula Octavio Magaña Soto, quién les informó que desde el pasado lunes acudieron a Conagua para pedir el paro total de labores de la obra de ampliación, rectificación y revestimiento del río.Bajo este contexto, Magaña Soto recalcó que la percepción ciudadana es que el municipio no es capaz de hacer cumplir su palabra y por ello, en compañía de Juan Manuel Anguiano Rosas, representante de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), se realizó recorrido por los cinco tramos el pasado domingo para revisar si hubo o no avance en los trabajos.Durante dicha actividad el secretario municipal preguntó el tiempo que las empresas necesitan para la rectificación de bordos, el cual es de 20 días en el tramo uno (los Alamos), mes y medio en el tramo tres (San Marcos) y en el tramo cuatro (Jalpa) se percató de la construcción de una plantilla de concreto.Ante el notorio avance de la obra, fue que acudieron el lunes a Conagua y se pidió el paro total de las obras.Sin embargo, ayer martes continuaron las actividades y se tuvo que hablar nuevamente con René Chicho Escobar, gerente de Agua Potable y Saneamiento de la Conagua quien, agregaron, dio la orden directa del paro de actividades.La instrucción es que no se continúen con los trabajos de rectificación de bordos y que las empresas se retiren totalmente, afirmó Magaña Soto, pese a que Anguiano Rosas solicitó terminar la rectificación de bordos y que si se quiere que se retiren se dejará todo en la condición actual.