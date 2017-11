Tulancingo cerrará centro nocturno entre límites territoriales

Publicidad

Un nuevo “table dance” que apareció en las inmediaciones del corredor vial San José será clausurado por el gobierno de Tulancingo, a pesar de que este comercio asegura tener permiso de Santiago Tulantepec.Así lo aseguró el secretario general de Tulancingo, Raúl Sánchez Parra, con el objetivo de no permitir ningún negocio de giro negro, por lo menos en lo que resta de la presente administración.El área jurídica comprobará que este lugar se encuentra en territorio de Tulancingo, a pesar de que los dueños afirman que el permiso correspondiente fue renovado en el vecino municipio, y contar con un amparo legal.Sánchez Parra reconoció que existe un acuerdo entre el gobierno del estado y las presidencias municipales de Tulancingo y Santiago, para evitar que los permisos de este tipo de negocios renueven, sobre todo en la franja que marca los límites territoriales.Señaló que el municipio de Santiago no ha renovando el permiso de este bar, llamado “Ney York”, a pesar de que los dueños hicieron la apertura del negocio través de un amparo que no han presentado.“Vamos a proceder conforme a la ley marca y demostrar que ese lugar no está en territorio de Santiago Tulantepec” dijo el secretario general.