Amanece Irapuato entre violencia y miedo

“Vimos cuando una parte (de los hombres) trozó la chapa de la puerta para subir al salón de fiesta y al departamento. Ingresaron, pero mejor cerré las cortinas de mi ventana, ya no quise volverlas a abrir… Me entró mucho miedo y mejor me encerré bien”, contó una vecina.

, amaneció este miércoles Irapuato, y mientras el día iba transcurriendo, estas emociones no disminuían.Muy de madrugada,a balazos, a un lado de la escuela secundaria Técnica número 5.Después, al amanecer,ligado al crimen organizado fue dejada fuera de un gimnasio, frente a Plaza Jacarandas Soriana. No sería la única: una hora y media más tarde,, con su respectivo mensaje, fue abandonada en otro gimnasio, a dos cuadras de las Oficinas de Gobierno y frente a las oficinas de las Confederación Nacional Campesina (CNC). Alrededor de las 10:30 de la mañana, la Procuraduría de Justicia informó a través de su área de comunicación social que las dos hielerasUn mando de Policía Municipal relató que ayer alrededor de las 4:30 de la mañana,, se detuvieron frente una propiedad de tres pisos que alberga un local de equipos de seguridad vial e industrial, un negocio de comida de pollos a la leña, un salón de fiestas y una vivienda.Al bajar de su auto, los hombressobre el edificio ubicado sobre el cruce de la avenida San Pedro y calle Nuevo León, de la colonia San Pedro; los proyectiles impactaron también contra. Tanto el edificio como el auto quedaron con las huellas del ataque.Mandos de Policía Municipal ventilaron que, lo hicieron abordar en una camioneta y se lo llevaron. Oficialmente no fue confirmada esa versión.Dos horas después, fuera del gimnasio Gym New Body,, sellada de la tapadera con cinta canela y encima unacon un mensaje escrito aparentemente por miembros de la delincuencia organizada.Una hora y media después, alrededor de las 7:30 de la mañana,era abandonada en la entrada del gimnasio de mujeres Woman Sport, en la colonia Los Eucaliptos.Tan sólode la avenida San Pedro, se levantaron(“cuerno de chivo”). La Subprocuraduría informó que ya buscan a los responsables de los tres hechos, revisando cámaras de videovigilancia.Pasada la hora de la comida,. En particular lo vivieron vecinos del camino de terracería que comunica las comunidades de San Vicente y Villa de Cardena, frente a Aldama.Eran las 4:30 de la tarde cuando la Policía Rural de Irapuato fue informada de un reporte al 911, aunque no sería hasta que las autoridades llegaran al lugar que sabrían lo ocurrido.A decir de los testigos, hasta la bodega de “El Banana” llegaron dos camionetas en las que viajaban, mismos que ingresaron bruscamente a la bodega, de dondeTras el violento hecho, la Policía Municipal montó un fuerte operativo en toda la zona, sin lograr encontrar a los “levantados”.