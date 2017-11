‘Me sentía muerta como mujer’: Laura

Publicidad

Afortunada y querida por Dios, así se describe la señora Laura Estela Tellez Arroyo quien superó con éxito el cáncer cérvico uterino, enfermedad que tuvo que llevar en silencio por los estigmas que existían hace 25 años.Tras detectarle un tumor en su fosa iliaca derecha, los doctores le ordenaron operarse, sin embargo tardó 3 años en decidirse a mejorar su salud, y para entonces ya se había convertido en cáncer que había invadido su matriz.“Me hicieron una histerectomía completa, ya no era un tumorcito, estaba completamente invadida en matriz y ovarios, fue terrible cuando despierto y me dicen, me fue muy difícil pensar en esta nueva situación, en ese tiempo no había tanta información ni programas como ahora existen”, contó.La señora Laura relató que cuando padeció la enfermedad, los tratamientos eran más complicados, y no existía una cultura de información, por lo que para ella fue difícil, hasta el punto de ocultar su condición en su trabajo y con sus familiares.Durante un año de tratamiento, vivió con miedo y angustia por la posibilidad de que regresara esta terrible enfermedad, sin embargo, logró superarla gracias a su médico familiar, que a través de pláticas la ayudó a superar los estigmas.“Me sentía muerta como mujer, con mucho miedo porque cáncer en ese tiempo era sinónimo de muerte, no pensabas que la ibas a librar, no sabía que hacer, no era comunicativa con mi familia, sólo una hermana me ayudó en la convalecencia, me llevaron a Michoacán, fue un traslado muy doloroso”, recordó.A 25 años de esta enfermedad, y pese a que ahora debe luchar contra otras 6 enfermedades, la señora Laura no pierde la fe en que podrá salir bien librada, y por esta razón recomienda a toda la gente que se cuide, se acerquen a asociaciones que las puedan ayudar, y confíen en los sistemas públicos de salud.“No se esperen a que les digan que están enfermas, ahorita hay todas las facilidades del mundo para que se hagan estudios, para la salud no hay excusa, tenemos la obligación de cuidarnos y vivir muchos años por nuestra familia y nosotros mismos”, enfatizó.El cáncer cérvico uterino es el crecimiento, desarrollo y la multiplicación de manera desordenada y sin control de las células del cuello del útero o matriz, esta neoplasia, se asocia a la infección por el virus de papiloma humano (VPH), el cual se transmite por contacto sexual y afecta a 8 de cada 10 personas (hombres y mujeres) en algún momento de la vida.Sin embargo, sólo una de cada mil mujeres con infección por este virus puede desarrollar cáncer, por lo que más allá de la infección, es importante conocer y evitar los factores que favorecen la progresión de la infección por VPH a cáncer de cuello uterino.Los factores que desarrollan la enfermedad son el tabaquismo, infecciones de transmisión sexual concomitantes como herpes y clamidia, uso de hormonales orales, número elevado de embarazos, deficiencias nutricionales e inicio de vida sexual sin protección en la adolescencia.La problemática persiste ya que cada año, cerca de 150 mujeres mueren en el Estado por esta causa, la cual afecta de una manera más aguda a las mujeres de menores recursos de las áreas urbanas de los municipios de Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, Irapuato, Silao y León.En el 2012, la Secretaría de Salud de Guanajuato implementó el tamizaje con citología a base liquida el cual ofrece la oportunidad de mejorar el desempeño del programa y disminuir la mortalidad prematura por cáncer cérvico uterino como problema de salud, siendo el Estado, unos de los primeros a nivel Nacional y segundo en Latinoamérica en implementar esta técnica.Desde entonces y hasta 2016, se han realizado un total de 367 mil 195 pruebas de citología a base liquida, mientras que en el 2017 se han realizado un aproximado 49 mil 543 pruebas de citología en base liquida (Fuente SICAM).El Estado cuenta con cinco laboratorios para el diagnóstico citopatológico ubicados en los Hospitales Regional de León, General Irapuato, General Celaya, General Guanajuato, General de Acámbaro y un Laboratorio de Biología Molecular para la detección de VPH por PCR en el Laboratorio Estatal de Salud Publica desde el 2010.