Lo ejecutan en Zona Centro

Un hombre murió al ser atacado a balazos en plena Zona Centro del municipio de Pénjamo, su esposa resultó lesionada.Los hechos se registraron minutos antes de las 10 de la mañana de este miércoles cuándo Jorge Miguel Sánchez Morales, de 32 años, y su esposa Beatriz circulaban a bordo de una motocicleta Italika tipo ft150 sobre el bulevar Santos Degollado.Llegando al callejón Florida fueron interceptados por dos hombres que circulaban a bordo de una camioneta Ford tipo Explorer, color gris, quienes dispararon en contra de ambos.Jorge Miguel intentó repeler la agresión sacando un arma de fuego calibre .09 milímetros, sin embargo, ya no puedo hacer nada a consecuencia de las múltiples lesiones recibidas, quedando frente a una fuente boca abajo y a escasos 5 metros de las cámaras de video vigilancia del programa de seguridad estatal Escudo.Mientras tanto su esposa fue trasladada en un vehículo particular a recibir atención médica a un hospital ya que presentaba por lo menos 3 lesiones en el cuadril del lado derecho.La zona fue acordonada por elementos de Seguridad Pública para luego llevar a cabo el resguardo de la zona por parte de los agentes de Investigación Criminal y de peritos de la Sub Procuraduría de Justicia, región “B”.Estos últimos levantaron en el lugar varios castillos percutidos, así como el arma de fuego que aparentemente portaba el ahora occiso.Mientras se llevaba a cabo el acordonamiento de la zona se desató una persecución sobre varias calles de Pénjamo para luego tomar la carretera federal 1110 Pénjamo-Abasolo informándose posteriormente que habían detenido a dos hombres con armas de fuego, siendo éstos los posible culpables del crimen.Finalmente el cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para luego ser trasladado a la ciudad Irapuato y someterlo a la necropsia de ley.