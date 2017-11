Publicidad

No es un secreto que uno de los responsables de haber impulsado la carrera dea principios de los noventas, fue el argentinoconvirtiéndose en su mentor.Ricardo Antonio La Volpe y Rafael Márquez.Por ello, según información del diario AS, 'El Kaiser' estaría aprovechando que la directiva no dará continuidad al proyecto de, para postular a La Volpe para sustituirlo en el banquillo.José Guadalupe Cruz.Las intenciones de la directiva por realizar una mejor actuación en el Clausura 2018 y la aplastante eliminación en Cuartos de Final, propiciarían que los Rojinegros soliciten por tercera vez los servicios del Bigotón.Ricardo La Volpe dirigió por primera ocasión en Atlas de 1999 a 2001, en aquel histórico equipo que llegó a una final por primera vez en su historia, la cual perdieron en penales contra Toluca.Rafael Márquez en su temporada debut.Su segunda etapa sería en 2009 donde regresó a petición popular, donde no estuvo ni cerca de los resultados conseguidos a principios de la década.