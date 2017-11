Concientizan a los policías sobre derechos humanos

Publicidad

Debido al incremento de denuncias en contra de elementos de Seguridad Pública que violentan los derechos humanos el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Prevención del Delito, realizó el primer foro de Actuación Policial con 230 funcionarios.Según la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado en 2016 se generaron 91 quejas en contra de elementos de Seguridad Pública de León por lesiones y detención arbitraria, principalmente.Elías Lira Mares, director de Prevención, dijo que el objetivo del evento, realizado en el auditorio de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), es concientizar y actualizar a los integrantes de los cuerpos de Seguridad en el marco de los derechos humanos.El alcalde Héctor López Santillana dijo que al respetar los derechos de la ciudadanía se puede recuperar la confianza, la credibilidad y la autoridad de las funciones que realiza la Policía.“Vamos a la raíz del problema, a buscar solucionar esta terrible inseguridad en la que hoy vivimos. Lo que más me preocupa es este miedo de la gente”, reconoció.Señaló que cuando su administración entró en funciones encontraron una corporación “terriblemente dañada por los políticos, la corrupción, las infiltraciones; y así hemos venido trabajando para poder recuperar su confianza”.En los diferentes temas de inseguridad en el Municipio, dijo, tenemos a muchísima gente hablando de soluciones.“Plantean soluciones inmediatas a corto plazo como si pudiéramos sacar la varita mágica y pedirle a la gente que a partir de ese momento se comporten con respeto y eso no se puede lograr”.Señaló que el reto de la Administración es recuperar la libertad, perder los temores y formar ciudadanos que confíen en los elementos y en la corporación policiaca.“Por ello trabajamos en profesionalizar, dignificar y depurar nuestra corporación; me queda claro que todavía quedan manzanas podridas en la canasta”, finalizó.