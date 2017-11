72 DÍAS Y CONTANDO

Publicidad

Tras 72 días sin respuesta, la Red de Alianzas de “Sin Voto No Hay Dinero” presenta mañana otra carta al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, el verde Toño Méndez.El 18 de septiembre pasado los organismos ciudadanos pidieron un encuentro para intercambiar opiniones sobre la iniciativa de reducción de prerrogativas estatales para los partidos políticos. Los ignoraron.La carta la firma el presidente del Parlamento Ciudadano, Jaime Gallardo, y la respaldan el Consejo Coordinador Empresarial de León, Coparmex, Canacintra, OCL y Propuesta Cívica.La terna para elegir al Fiscal Anticorrupción de Guanajuato no tiene sorpresas, ahí están los nombres de Juan Iván Luna, Marco Antonio Medina y Demetrio Valadez; en cuanto a la capacidad de los perfiles y su desempeño en la entrevista y el ensayo presentado ante el Congreso, no hubo mayores diferencias.El pero es el que también se advertía, a la oposición del PRI y del PVEM nadie les quitará la sospecha de que los hoy empleados de la Procuraduría de Justicia (Juan Iván y Marco Antonio) no tengan a la hora de la verdad la independencia frente a su jefe de muchos años, el procurador Carlos Zamarripa.Para el PAN y la presidenta de las comisiones unidades de Gobernación y Justicia, Libia Dennise García, una sospecha no descalifica, su evaluación técnica les da para estar en la terna, y punto. El problema entonces es de origen, si la ley y la convocatoria -que todos aprobaron- abría la puerta a que perfiles propios de la Procuraduría participaran, ahora es un contrasentido borrarlos de un plumazo.El jueves es la votación y veremos al PRI y al Verde votando por el ex subprocurador de Justicia de León, el experimentado Demetrio Valadez, y para el PAN y sus aliados el favorito es Juan Iván Luna, quien para algunos tricolores, principalmente, es el “delfín” que preparó el Procurador. Pendientes.El mítico inmueble del estadio La Martinica ya está derrumbado, pero todavía no hay proyecto para este terreno, al menos no un trámite de manera oficial ante la Dirección de Desarrollo Urbano. Los propietarios cuentan con su permiso de demolición con el que todavía remueven escombros, y no más.La directora general de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo, comentó que hace algún tiempo que se acercaron a la dependencia para presentarles una idea general de un condominio habitacional, pero fue sólo eso, una idea, y no se tiene hasta la fecha conocimiento de ningún proyecto firme para esa zona. El Municipio no tiene armas jurídicas para obligarlos a construir en determinado plazo, así que a esperar.El aspirante independiente a la Alcaldía de León, Rubén “El Bravo” Fonseca, mantiene su plan de que con “sangre, sudor y lágrimas” va a estar en la boleta electoral del domingo 1 de julio 2018. Por lo pronto está optimista con los resultados de la primera tarea en la que se ocupó, la de conseguir firmas para el registro de su amigo el senador Armando Ríos Piter para lograr la candidatura presidencial.Viene lo bueno para Rubén (y los independientes que vayan por la Alcaldía), que es recolectar las más de 36 mil firmas para lograr el registro, para eso el plazo de 45 días que que marca la ley es del 24 de diciembre al 6 de febrero. Dice que con la experiencia del trabajo para Río Piter será más fácil, entre otras cosas porque ya tienen un “ejército” bien aceitado que sabe lo que es estar en el campo de batalla.Lo que ya hizo fue cumplir con otro de los requisitos de ley, que es la conformación de una asociación civil, la cual tiene por nombre “León Reinventa su Futuro”, y le puso así porque promete que presentará un proyecto innovador para los grandes problemas de la ciudad. De entrada asegura que los números dan para que las tarifas de agua potable y de transporte público no tengan incremento en los tres años.La diputada federal Bárbara Botello sigue en el plan de contraataque, esta vez toca turno contra el Congreso del Estado por “batear” su solicitud de que la Junta de Gobierno abriera un procedimiento para proponer ante el pleno la remoción del titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Javier Pérez, y del director general de Auditoría y Cuenta Pública de la ASEG, Tomás Martín Pérez.La priísta presentó ayer una demanda de amparo indirecto con el argumento de que recibió una contestación a su escrito por el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del Congreso, lo que acusa como una omisión, pues ese órgano legislativo, que encabeza el panista Éctor Jaime Ramírez, no le respondió. Además señala en su demanda que el acto de la autoridad no está fundado ni motivado.Ya dirá un juez federal quién tiene la razón jurídica. La bronca surgió porque el Director General de Auditoría recibió una inhabilitación en su anterior encargo en el Instituto Nacional Electoral, pero aún así se le contrató en la ASEG y lo defienden con el escudo de que su sanción está en un litigio. La tricolor va con todo contra el auditor, cuyas revisiones al pasado trienio leonés la tienen en capilla.La legisladora leonesa, Alejandra “La Wera” Reynoso, recibió ayer a la Alianza por la Igualdad, que integran más de 30 asociaciones e instituciones privadas que proponen declarar el 1 de junio como Día Nacional Balance Familia-Trabajo. La panista hizo suyo el tema y lo presentó como iniciativa formal.Para la panista Secretaria de la Mesa Directiva en San Lázaro declarar el Día Nacional Balance Familia-Trabajo ayudará a tomar conciencia y generar acciones concretas en el sector público y en el privado que favorezcan el rendimiento laboral y el desarrollo personal de los trabajadores en el País.Una imagen del 18 de julio del 2014, cuando el entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, asistió a la inauguración de la planta alemana de Nivea, en Puerto Interior. En el recorrido lo acompañan quien era el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso, Jorge Videgaray, y atrás Diego Sinhué Rodríguez como Secretario de Desarrollo Social.La relación entre Meade y Sinhué se estrechó en el periodo en que el hoy virtual candidato del PRI a la Presidencia fue titular de Sedesol y trabajó en coordinación con la Sedeshu que dirigía Diego.