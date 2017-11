La niña que se hacía cada día más pequeña…

Publicidad

La realidad que viven muchas niñas en el País es de una situación de maltrato y discriminación. No voy a referirme a la problemática grave de violencia física y sexual que padece un gran número de chicas. Me referiré a la violencia sutil naturalizada que se vive silenciosamente a diario en los hogares y que va desvalorizando a la persona. Las formas en que se ejerce la violencia contra las niñas dificultan la tarea de hacerla visible, desnaturalizarla y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención y erradicación.El maltrato emocional es a veces imperceptible. Incluye actos que tienen efectos adversos sobre la salud emocional y el desarrollo de la niña como gritos, insultos, humillaciones, burlas, aislamiento, exceso de trabajo, cortar el habla y recibir amenazas.La violencia doméstica se origina por una situación de inequidad entre hombres y mujeres, donde las personas afectadas en la mayoría de los casos son niñas, niños y mujeres. Los estereotipos de género hacen referencia a aquellas creencias arraigadas fuertemente en la sociedad. Son modelos o patrones de conducta que definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir los hombres y las mujeres en una sociedad. Son creencias que dictan los roles que los hombres y mujeres han de desempeñar en la sociedad a la que pertenecen y las labores que deben realizar en el hogar. Al ser compartidos por muchas personas, los estereotipos adquieren fuerza y credibilidad y marcan una evolución y desarrollo diferentes desde la infancia que dan lugar a situaciones de desigualdad y discriminación. Es así como a las mujeres y a los hombres se les educa de manera distinta y se espera que la actuación se vea exteriorizada en la vida cotidiana y que se transmitan de padres a hijos.La perpetuación de los papeles y responsabilidades tradicionalmente adjudicados a las mujeres dentro del hogar, así como la percepción de que el trabajo doméstico forma parte del “aprendizaje” para la edad adulta y el matrimonio de las niñas, contribuyen a un trato desigual y discriminatorio con respecto a los niños y hombres que son atendidos por las niñas y mujeres de la familia. Los chicos cuentan con más espacios de esparcimiento, mientras que las chicas cocinan, recogen mesa, lavan platos, limpian, planchan y son responsables del cuidado de hermanos menores. Quienes investigan el tema expresan que “durante la adolescencia, el mundo se expande para los niños y se contrae para las niñas”. Al ser una actitud inconsciente, difícilmente será corregida, ya que sólo se puede combatir aquello de lo que se es consciente. Poner en práctica al interior de la familia la equidad en las relaciones y oportunidades es entre otras: dejar que los hombres asuman los cuidados de los miembros de la familia, o que las mujeres tomen sus propias decisiones con independencia y autonomía.El maltrato emocional infantil en las chicas suele dar lugar a embarazos precoces y al aislamiento social, falta de motivación para estudiar, limitando las oportunidades de la niña; baja autoestima, depresión e intentos de suicidio.Es preciso considerar la posibilidad del maltrato emocional cuando el padre, madre o persona que cuida a la niña la desprecia o humilla constantemente, no muestra interés en la menor y la rechaza abiertamente.Este tema de falta de valorización de las niñas y las consecuencias que produce en su desarrollo se ven plasmadas en el cuento “La niña que se hacía cada día más pequeña hasta que desapareció”, que será presentado en las intalaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos por el procurador Raúl Montero; el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez; la directora del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, Lic. Anabel Pulido, y el Lic. Paulino Lorea, quienes hablarán sobre la relevancia de este problema desde la perspectiva de derechos humanos, situación actual y legislativa, el día martes 5 de diciembre a las 6 de la tarde; entrada libre para quienes deseen profundizar en esta problemática.