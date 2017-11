Publicidad

En comisiones,y, con ello, la minuta del Senado será desechada por la Cámara baja., y ahora será presentado al pleno como dictamen en negativo.La propuesta de reforma a los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 de la Constitución permitiría la intervención federal en los estados para retirar la función de seguridad, sólo cuando lo autorizara el Senado.que quedarían establecidos en una ley secundaria.Las competencias de la Federación y de las entidades federativas en seguridad se definía en materia de prevención, reacción e investigación, sujetas a objetivos de construcción, mantenimiento y fortalecimiento de capacidades institucionales., de acuerdo a la certificación de esas capacidades y mediante un procedimiento objetivo a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.en el peor año de violencia en el País.

Guadalupe Acosta Naranjo

Señaló que por más de un año no se recibió ni promovió otra redacción, a fin de mejorar o cambiar la minuta del Senado.Reclamó que, en lugar de fortalecer a las instituciones civiles, el PRI aprobará mañana la ley de seguridad interior para perpetuar la política de sangre iniciada con la participación de los militares en tareas de seguridad.

Jorge Ramos



"El efecto jurídico es que no tendremos nada, es lo lamentable de esta situación", reclamó sobre la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios.

Los priistas argumentaron que la propuesta era inviable, que no era necesaria, que habría "incentivos perversos" en los municipios para no cumplir su función y que no ayudaría a resolver la situación de inseguridad del País.argumentó, al nombre del tricolor, que el mando mixto sería un esquema inestable de función policial.

Francisco Escobedo



"Ese proceso traería una confusa ida y vuelta de recursos materiales y financieros entre órdenes de gobierno, cada vez que una corporación gane o pierda la certificación, volviendo imposible prácticamente la operación policial y la planeación de mediano y largo plazo, consecuentemente impediría la continuidad de la seguridad.



"Una segunda dificultad y complicación es que en entidades federativas y/o municipios, podrían renunciar o delegar las funciones de seguridad al orden inmediato superior de gobierno, lo que evidentemente generaría un incentivo perverso para que diversas autoridades se desentiendan de una responsabilidad central del estado", expuso.

Advirtió que la Federación terminaría por asumir las tareas de seguridad pública en buena parte de los estados y municipios del país, "para lo cual, evidentemente no existe capacidad institucional suficiente"., más que el mando único estatal.

Abel Murrieta



"Lo que más difícil hay es la coordinación. El mando mixto es una perversa competencia contra otras corporaciones, las policías municipales compiten con las estatales y es difícil que se pongan de acuerdo", aseguró el legislador del PRI.

Se pronunció a favor del mando único, para que solo haya un responsable en la entidad en las labores de seguridad.Acusó que las policías estatales y municipales no habían tenido logros importantes en seguridad, pese a haber recibido más de 70 mil millones de pesos de presupuesto.