Profeco anunció conciliaciones entre Aeroméxico y mil 33 pasajeros

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que hasta la mañana de este miércoles se lograron conciliaciones entre Aeroméxico yafectados, a nivel nacional, por el paro parcial de pilotos de ayer martes.Sin embargo, "según cifras de Aeroméxico, fueron 61 los vuelos cancelados en todo el país, lo que afectó a más de".De acuerdo con Profeco, hasta el momento se tiene un monto recuperado dea favor de los consumidores."Por tratarse de un problema imputable a la aerolínea, la institución estará atenta a que se compense a los viajeros que así lo requieran, y si no se les cumple lo ofrecido, el proveedor podría recibir una multa depor cada pasajero que haya sido afectado", advirtió la Procuraduría a cargo de Rogelio Cerda Pérez.De acuerdo con los compromisos de la Aerolínea los retrasos de una a dos horas, deben compensarse con un cupón para utilizar en un vuelo posterior en la misma ruta, correspondiente aldel precio pagado por el boleto.Si el retraso fue de dos a cuatro horas, Aeroméxico deberá entregar cupón para utilizar en un vuelo posterior en la misma ruta, correspondiente aldel precio pagado por el boleto.Para retrasos superiores a cuatro horas, se puede devolver el costo del boleto o de la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje e indemnización deldel precio del boleto o la parte no realizada del viaje o a transportación en el primer vuelo disponible.Además de acceso a medios de comunicación, alimentos de acuerdo con el tiempo de espera y en caso de pernocta, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.