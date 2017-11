Dirección de Mercados roba luz a locatarios

Publicidad

Locatarios del mercado municipal de San Francisco del Rincón aseguran que la Dirección de Mercados sedel servicio de energía eléctrica de sus puestos; el titular de la dependencia niega la acusación, aun cuando reclamó a los comerciantes por el corte del suministro de luz.Lo anterior surgió luego de que una de las afectadas se diera cuenta de que un cableado ajeno a lo que corresponde a su medidor se estaba sujetando de la energía que se emplea en su comercio.Ante esta situación, Paloma, como se identificó la afectada, mencionó que tiene alrededor de 20 años en el local y con el paso del tiempo ha dejado de usar refrigeradores y la cuenta de luz sigue elevada, lo que se le hacía raro.Los comerciantes aseguraron que personal de Servicios Públicos atendió la situación, los trabajadores pusieron nuevamente la luz a las oficinas, los cuales aconsejaron a su compañera demandar la falta del servicio.Precisamente los hechos se registraron el pasado lunes, cuando los técnicos hicieron del conocimiento de la locataria que “alguien” se estaba “colgando” de su luz.Al momento en que se desconectó el cableado añadido, resultó, de acuerdo a la versión de los mismos comerciantes, que fue la oficina de la Dirección de Mercados la que se quedó sin luz.Cuando Paloma se dio cuenta de lo que ocurría, se le pidió al director de Mercados, Juan Pablo López, que diera una explicación de lo ocurrido.En este sentido, dice la afectada, que el mismo director les dijo que de alguna parte se tenía que cubrir la necesidad de contar con luz en su oficina; aseguran los comerciantes que indicó que de cualquier manera se iba a seguir ocupando el consumo de uno de los locatarios.Esto causó aun más la molestia de los comerciantes del mercado, quienes se dicen hartos del comportamiento del director, de quien además se quejan porque dicen que no hace bien su trabajo.“Casi nunca está, viene muy poco, yo soy el delegado del mercado y el director en lugar de ofrecer una disculpa de lo que pasó, dijo que le arreglaran el problema porque él necesitaba luz en su oficina”, señaló José María, delegado.Los comerciantes mencionaron que no quieren al director de Mercados, ya que no los apoya en nada y sólo viene a ratos a su oficina.La propietaria de la cremería, que es el local que resultó afectado, mencionó que constantemente se quedaba sin luz, y fue hasta el día lunes que se dio cuenta de lo que ocurría.Luego de quitar el cable que estaba de más en su medidor, el director de Mercados, Juan Pablo López, llegó con Paloma, nuevamente a reclamar por la falta de luz, incluso menciona la afectada que sostuvo una discusión con el director, por el problema.