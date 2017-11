Aguarda por su regreso

Publicidad

El pugilista celayense, Robinson Castellanos tiene la esperanza de tener oportunidad en mayo de 2018 su pelea de regreso, y no quiere perder tiempo en su recuperación. El boxeador celayense, Robinson Castellanos, tendrá que esperar para regresar al cuadrilátero debido a una lesión.El celayense debía haber peleado el pasado 25 de noviembre ante Jason Sosa, pero una lesión en la rodilla, se lo impidió. “Hace un mes empecé con molestias de la rodilla, la tenía desde hace algunos meses pero para esta preparación se intensifico el dolor, tenia dañado el menisco, no me permitieron entrenar y tuvimos que cancelar”, comentó.Agregó que, “estoy esperando la recuperación, el 8 de diciembre regreso a la segunda valoración, para ver que evolución lleva la lesión, esperando a que me digan qué puedo empezar hacer y qué no, para seguir llevando el entrenamiento”, expresó.El pugilista celayense comentó que no tiene prisa y lo principal es volver a ring lo más pronto posible. “Es lenta, la recuperación, no hay prisas, me querían quitar medio menisco, ahora es pura terapia, de repente duele la rodilla, pero no me desanimo, hay que sacarla”, dijo el boxeador.