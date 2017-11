Aceleran obra en salida a Apaseo

Publicidad

Las obras que se están realizando en la Glorieta de Fundadores, en Celaya, llevan cerca del 90%, así lo aseguro un maestro constructor de la misma.Lo que se pudo notar es que era un gran número de trabajadores (más de 15) los que realizaban su labor a gran velocidad y en diferentes puestos, a diferencia de otras ocasiones cuando no había tantos o no era tan visible su avance.En un recorrido se notó que varios postes de luz aún no son colocados, están en el suelo.Tres patrullas o incluso cuatro están en el área de los semáforos, de igual manera la semaforización está a cargo de un elemento, mientras otro con el silbato guía. Otros dos elementos trabajan para que la circulación fluya del tramo que viene de Apaseo el Grande, ya que en ese lugar es donde se concentra mayor tráfico tanto por la afluencia de los autos como que la calle está dividida por la construcción.En esa misma calle los dos carriles de media y alta velocidad están “listos”, mientras que el de baja velocidad y el acotamiento están todavía en construcción, y es la parte más visible que falta por concluir.En los camellones se está aplicando el “Cajeado”, y “torrentera” que servirá para que el agua de la lluvia no inunde, sino que corra por el drenaje.“Estamos habilitando la madera para la torrentera, que será para el drenaje, ahí vamos, ya casi está lista, yo creo que un 90%, y primero Dios estará a finales de este año”, dijo uno de los maestros trabajadores.En el tramo de Celaya para Apaseo el Grande, se aplica carpeta asfáltica en detalles restantes.